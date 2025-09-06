ANEM osuđuje postupanje policije u Novom Sadu

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) osudila je postupanje policije tokom protesta u Novom Sadu, navodeći da je došlo do kršenja autonomije Univerziteta i prekomerne upotrebe sile.

ANEM je istakao da su policija koristila suzavac i biber sprej protiv studenata, novinara i građana, uključujući i zdravstvene timove. Tokom protesta zabeleženi su i napadi na novinare više redakcija, kao i oduzimanje opreme i privođenje ekipe studentske redakcije Blokada Info. Prema saopštenju ANEM-a, pripadnici policije su prilikom upada u zgradu Rektorata izolovali ekipu Blokada Info, zaplenili im opremu i priveli nekoliko članova.