ANEM osuđuje postupanje policije u Novom Sadu

Serbian News Media pre 2 sata
ANEM osuđuje postupanje policije u Novom Sadu

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) osudila je postupanje policije tokom protesta u Novom Sadu, navodeći da je došlo do kršenja autonomije Univerziteta i prekomerne upotrebe sile.

ANEM je istakao da su policija koristila suzavac i biber sprej protiv studenata, novinara i građana, uključujući i zdravstvene timove. Tokom protesta zabeleženi su i napadi na novinare više redakcija, kao i oduzimanje opreme i privođenje ekipe studentske redakcije Blokada Info. Prema saopštenju ANEM-a, pripadnici policije su prilikom upada u zgradu Rektorata izolovali ekipu Blokada Info, zaplenili im opremu i priveli nekoliko članova.
