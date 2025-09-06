Orlovi u Rigi: Novi izazov u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

Fudbalska reprezentacija Srbije nastavlja kvalifikacije za Svetsko prvenstvo gostovanjem u Rigi, gde će u subotu od 15:00 časova igrati protiv Letonije.

Nakon pobede nad Andorom i remija sa Albanijom, “orlovi” žele da upišu novu pobedu i nastave borbu za plasman na Mundijal. Letonija, takođe sa četiri osvojena boda, ali iz tri odigrane utakmice, predstavlja neugodno gostovanje. Srpski tim je doputovao u Rigu, a zanimljivo je da će se dan odigravanja utakmice poklopiti sa danom kada igraju i srpski košarkaši, koji takođe traže put ka Svetskom prvenstvu. Fudbaleri neće moći da podrže svoje kolege košarkaše jer ih