Četiri zida posle kojih je Nole promenio ploču: 25. je daleko

Četiri puta je Novak Đoković došao do polufinala na grend slem turnirima u 2025. godine.

Četiri puta je naleteo na zid. Nije osvojio nijedan set. Na Australijan openu i Vimbldonu dobar deo uzroka bile su i povrede, ali na Rolan Garosu i sada na US openu Novak je padao – neočekivano lako. U polufinalu u Njujorku, Karlos Alkaraz bio je bolji sa 6:4, 7:6 (7-4), 6:2. Ono što najviše boli jeste što ni protiv Sinera na Rolan Garosu, ni sada protiv Alkaraza, Novak nije bio konkurentan uprkos tome što rivali nisu igrali vanzemaljski tenis za kakav znamo da su