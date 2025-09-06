Četiri zida posle kojih je Nole promenio ploču: 25. je daleko

Sport klub pre 3 sata  |  Autor: Saša Ozmo
Četiri zida posle kojih je Nole promenio ploču: 25. je daleko

Četiri puta je Novak Đoković došao do polufinala na grend slem turnirima u 2025. godine.

Četiri puta je naleteo na zid. Nije osvojio nijedan set. Na Australijan openu i Vimbldonu dobar deo uzroka bile su i povrede, ali na Rolan Garosu i sada na US openu Novak je padao – neočekivano lako. U polufinalu u Njujorku, Karlos Alkaraz bio je bolji sa 6:4, 7:6 (7-4), 6:2. Ono što najviše boli jeste što ni protiv Sinera na Rolan Garosu, ni sada protiv Alkaraza, Novak nije bio konkurentan uprkos tome što rivali nisu igrali vanzemaljski tenis za kakav znamo da su
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Monika je rekla „igraj srcem“ – Novak je poslušao

Monika je rekla „igraj srcem“ – Novak je poslušao

Sputnik pre 24 minuta
Novak: Voleo bih barem još jednu priliku da nosim srpski dres pred našom publikom

Novak: Voleo bih barem još jednu priliku da nosim srpski dres pred našom publikom

Sportski žurnal pre 1 sat
Đoković: Voleo bih još jednu priliku da nosim srpski dres pred našom publikom

Đoković: Voleo bih još jednu priliku da nosim srpski dres pred našom publikom

Politika pre 1 sat
DA LI JE OVO KRAJ? Novak Đoković posle poraza otvoreno o završetku karijere!

DA LI JE OVO KRAJ? Novak Đoković posle poraza otvoreno o završetku karijere!

Story pre 3 sata
Novak: Teško ću pobeđivati Alkarasa i Sinera

Novak: Teško ću pobeđivati Alkarasa i Sinera

Vesti online pre 3 sata
"Bio je jednostavno bolji teniser": Novaka ceo život napadali, zato sad neće to da radi Sineru i Alkarazu

"Bio je jednostavno bolji teniser": Novaka ceo život napadali, zato sad neće to da radi Sineru i Alkarazu

Mondo pre 3 sata
Surova realnost

Surova realnost

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisRolan GarosVimbldonUS OpenNjujorkGrend slemAustralian OpenKarlos Alkaraz

Sport, najnovije vesti »

„ORLOVI“ U BORBI ZA SVETSKO: Srbija traži goleadu Vlahovića, a evo i zašto!

„ORLOVI“ U BORBI ZA SVETSKO: Srbija traži goleadu Vlahovića, a evo i zašto!

RTK pre 19 minuta
ORLOVI U LETU, SRBI NA NOGAMA: Večeras svi pratimo JOKIĆA, evo i zbog čega!

ORLOVI U LETU, SRBI NA NOGAMA: Večeras svi pratimo JOKIĆA, evo i zbog čega!

Bujanovačke pre 19 minuta
Fudbaleri Srbije danas od 15 časova igraju protiv Letonije

Fudbaleri Srbije danas od 15 časova igraju protiv Letonije

Nedeljnik pre 34 minuta
Nole otkriva veliku želju: Voleo bih da ovo uradim za Srbiju

Nole otkriva veliku želju: Voleo bih da ovo uradim za Srbiju

Story pre 29 minuta
Zvanično - "Knez" Nemanja Nedović, veruje da u Monaku može da uradi nešto posebno!

Zvanično - "Knez" Nemanja Nedović, veruje da u Monaku može da uradi nešto posebno!

Sportske.net pre 49 minuta