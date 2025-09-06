UŽIVO: Serija Finske za novu preokret

Sport klub pre 4 minuta  |  Autor: Vladimir Vesić
UŽIVO: Serija Finske za novu preokret

Košarkaši Srbije igraju u Rigi meč osmine finala Evrobasketa protiv Finske.

Sada kreće ono pravo. Posle startne četiri pobede Srbija je doživela poraz u poslednjem kolu u Grupi A od Turske. Ali rezultatski on i nema preveliki značaj, a protiv Finske počinje ona znatno važnija
