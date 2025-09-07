Nova senzacija na Evrobasketu - Džikić eliminisao Francuze! VIDEO

Košarkaši Gruzije pobedili su Francusku 80:70 u meču osmine finala Evrobasketa i u narednom krugu igraće protiv Finske koja je eliminisala Srbijju.

Najefikasniji u redovima ekipe srpskog trenera Aleksandra Džikića bili su Tornike Šengelija i Kamar Boldvin sa po 24 poena. Aleksander Mamukelašvili je ubacio 14. Francuzi su tako postali još jedan "papirnati" favorit za visok plasman koji je takmičenje završio već u osmini finala, poput Srbije dan ranije. Mine u osmini finala su uspeli da preskoče prethodno Turci protiv Šveđana, uz mnogo muke, i Nemci protiv Portugalije, tek furioznom serijom u poslednjoj deonici.