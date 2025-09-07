Urušio se krov supermarketa u Nemačkoj: Dve osobe teško povređene FOTO

B92 pre 2 sata
Urušio se krov supermarketa u Nemačkoj: Dve osobe teško povređene FOTO

U urušavanju krova supermarketa u Lauringenu, u nemačkoj pokrajini Baden-Virtemberg povređene su četiri osobe, od kojih su dve u teškom stanju, saopštila je lokalna policija.

U trenutku urušavanja, u prodavnici se nalazilo 26 ljudi - kupaca i osoblja, a tačan uzrok urušavanja još nije poznat, javlja Štern. Prema rečima portparola policije, spasioci su pozvani u supermarket u Lauringenu, blizu grada Valdshut-Tingen na švajcarskoj granici, juče oko 17.40 časova. Zgrada je nakon urušavanja krova evakuisana.
