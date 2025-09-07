Pucanje kabla uzrok smrtonosnog udesa uspinjače u Lisabonu

Beta pre 1 sat

Pucanje kabla je izazvalo smrtonosni udes uspinjače u Lisabonu u kojoj je poginulo 16 osoba a 20 povređeno, saopštili su portugalski istražitelji.

"Posle ispitivanja uništenih vagona uspinjače na mestu nesreće odmah je utvrđeno da je pukla sajla koja povezuje dva vagona", saopštila je sinoć nacionalna kancelarija za bezbednost saobraćaja, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Kočničar je pokušao da primeni kočnice za hitne situacije ali nije uspeo da spreči ispadanje iz šina, rekli su istražitelji.

Iako je aktivirao pneumatske kočnice i manualnu kočnicu kada se kabl otkačio nije jasno da li se druga automatska kočnica aktivirala kao što je trebalo, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je vozilo ubrzalo kretanje do oko 60 kilometara na sat, izletelo iz šina i udarilo u zgradu.

Do nesreće je došlo u sredu oko 18 časova kada je gornji vagon jurnuo nizbrdo pre nego što je izleteo iz šina i udario u zgradu 30 metara od krajnje tačke pruge.

Među poginulim bilo je petoro Portugalaca, troje Britanaca, po dvoje Južnokorejaca i Kanađana, po jedan Amerikanac, Ukrajinac, Švajcarac i državljanin Francuske, saopštila je policija.

Trasa uspinjače stare 140 godina vodi uz strme uspone Lisabona i važan je oblik transporta za stanovnike grada, te popularna turistička atrakcija.

(Beta, 07.09.2025)

Povezane vesti »

Završena istraga: Otkriven uzrok smrtonosnog udesa uspinjače u Lisabonu

Završena istraga: Otkriven uzrok smrtonosnog udesa uspinjače u Lisabonu

Nova pre 7 minuta
Završena istraga: Pucanje kabla uzrok smrtonosnog udesa uspinjače u Lisabonu

Završena istraga: Pucanje kabla uzrok smrtonosnog udesa uspinjače u Lisabonu

N1 Info pre 31 minuta
Istražitelji: Pucanje kabla uzrok smrtonosnog udesa uspinjače u Lisabonu

Istražitelji: Pucanje kabla uzrok smrtonosnog udesa uspinjače u Lisabonu

NIN pre 12 minuta
Završena istraga: Objavljen uzrok smrtonosnog udesa uspinjače u Lisabonu

Završena istraga: Objavljen uzrok smrtonosnog udesa uspinjače u Lisabonu

Danas pre 1 sat
Pucanje kabla uzrok smrtonosnog udesa uspinjače u Lisabonu

Pucanje kabla uzrok smrtonosnog udesa uspinjače u Lisabonu

Radio sto plus pre 52 minuta
Istražitelji: Pucanje kabla uzrok smrtonosnog udesa uspinjače u Lisabonu

Istražitelji: Pucanje kabla uzrok smrtonosnog udesa uspinjače u Lisabonu

Novi magazin pre 1 sat
Smrtonosnu nesreću na žičari u Portugalu izazvali problemi sa kablom, navodi se u izvještaju

Smrtonosnu nesreću na žičari u Portugalu izazvali problemi sa kablom, navodi se u izvještaju

Slobodna Evropa pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BBCLisabon

Svet, najnovije vesti »

Rusija izvela najveći vazdušni napad na Ukrajinu: Pogođena zgrada vlade, poginule majka i beba

Rusija izvela najveći vazdušni napad na Ukrajinu: Pogođena zgrada vlade, poginule majka i beba

N1 Info pre 47 minuta
Nesreća na čuvenoj žičari u Lisabonu: 16 mrtvih, trogodišnjak izvučen živ

Nesreća na čuvenoj žičari u Lisabonu: 16 mrtvih, trogodišnjak izvučen živ

BBC News pre 32 minuta
Pod kontrolom požar u fabrici slatkiša u Severnoj Makedoniji

Pod kontrolom požar u fabrici slatkiša u Severnoj Makedoniji

RTV pre 37 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi širom Ukrajine, gori zgrada vlade - Poljska podigla avione

UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi širom Ukrajine, gori zgrada vlade - Poljska podigla avione

RTV pre 47 minuta
Mediji: Princ Hari dolazi u Veliku Britaniju, prilika za pomirenje sa ocem Čarlsom

Mediji: Princ Hari dolazi u Veliku Britaniju, prilika za pomirenje sa ocem Čarlsom

RTV pre 32 minuta