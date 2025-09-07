Završena istraga: Pucanje kabla uzrok smrtonosnog udesa uspinjače u Lisabonu

Pucanje kabla je izazvalo smrtonosni udes uspinjače u Lisabonu u kojoj je poginulo 16 osoba a 20 povređeno, saopštili su portugalski istražitelji. "Posle ispitivanja uništenih vagona uspinjače na mestu nesreće odmah je utvrđeno da je pukla sajla koja povezuje dva vagona", saopštila je Nacionalna kancelarija za bezbednost saobraćaja, prenosi BBC. Kočničar je pokušao da primeni kočnice za hitne situacije ali nije uspeo da spreči ispadanje iz šina, rekli su