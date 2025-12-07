Jači zemljotres na severu Irana: Detektovan potres jačine 4,6 stepeni Rihtera

Kurir pre 40 minuta
Jači zemljotres na severu Irana: Detektovan potres jačine 4,6 stepeni Rihtera

Zemljotres jačine 4,6 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je u subotu, 6. decembra 2025. godine u 17,46 časova, na području severo-istoka Irana.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 37.2188 i dužine 58.3728. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra hipocentar zemljotresa smešten je na dubini od približno 35 kilometara ispod površine zemlje. Trenutno nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju. Kurir.rs
