Istakao srpsku zastavu, a sinovi pored njega! Ovako Mirko Šijan prati košarkašku utakmicu Srbija-Finska: Oglasio se iz svog luksuznog doma koji vredi 700.000 evra
Blic pre 32 minuta
Dok reprezentacija Srbije vodi uzbudljivu borbu protiv Finske na Evropskom prvenstvu, Mirko Šijan, sin pevačice Goce Božinovske uživa u utakmici u svom raskošnom domu u Surčinu.
Naime, Mirko i njegova supruga Bojana žive sa sinovima u luksuznoj nekretnini u Surčinu, koja se procenjuje na oko 700.000 evra U društvu svojih sinova, Zorana i Vukana, Mirko sada pomno prati svaki poen naših košarkaša. On je u okviru svoje objave istakao i srpsku zastavu, te vatreno navija za našu zemlju. Mirko Šijan je nakon venčanja sa Bojanom Rodić preuzeo deo porodičnog biznisa svoje supruge - tezge na pijaci. Nedavno su se pojavili navodi o tome kako vodi