Istakao srpsku zastavu, a sinovi pored njega! Ovako Mirko Šijan prati košarkašku utakmicu Srbija-Finska: Oglasio se iz svog luksuznog doma koji vredi 700.000 evra

Dok reprezentacija Srbije vodi uzbudljivu borbu protiv Finske na Evropskom prvenstvu, Mirko Šijan, sin pevačice Goce Božinovske uživa u utakmici u svom raskošnom domu u Surčinu.

Naime, Mirko i njegova supruga Bojana žive sa sinovima u luksuznoj nekretnini u Surčinu, koja se procenjuje na oko 700.000 evra U društvu svojih sinova, Zorana i Vukana, Mirko sada pomno prati svaki poen naših košarkaša. On je u okviru svoje objave istakao i srpsku zastavu, te vatreno navija za našu zemlju. Mirko Šijan je nakon venčanja sa Bojanom Rodić preuzeo deo porodičnog biznisa svoje supruge - tezge na pijaci. Nedavno su se pojavili navodi o tome kako vodi