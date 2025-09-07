Istakao srpsku zastavu, a sinovi pored njega! Ovako Mirko Šijan prati košarkašku utakmicu Srbija-Finska: Oglasio se iz svog luksuznog doma koji vredi 700.000 evra

Blic pre 32 minuta
Istakao srpsku zastavu, a sinovi pored njega! Ovako Mirko Šijan prati košarkašku utakmicu Srbija-Finska: Oglasio se iz svog…

Dok reprezentacija Srbije vodi uzbudljivu borbu protiv Finske na Evropskom prvenstvu, Mirko Šijan, sin pevačice Goce Božinovske uživa u utakmici u svom raskošnom domu u Surčinu.

Naime, Mirko i njegova supruga Bojana žive sa sinovima u luksuznoj nekretnini u Surčinu, koja se procenjuje na oko 700.000 evra U društvu svojih sinova, Zorana i Vukana, Mirko sada pomno prati svaki poen naših košarkaša. On je u okviru svoje objave istakao i srpsku zastavu, te vatreno navija za našu zemlju. Mirko Šijan je nakon venčanja sa Bojanom Rodić preuzeo deo porodičnog biznisa svoje supruge - tezge na pijaci. Nedavno su se pojavili navodi o tome kako vodi
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Hit prizor na koncertu Ane Bekute! Evo šta muškarci gledaju dok uživaju u najvećim hitovima

Hit prizor na koncertu Ane Bekute! Evo šta muškarci gledaju dok uživaju u najvećim hitovima

Kurir pre 6 sati
Košarku odavno ne igra, ali je i dalje najbolji: Evo gde je i šta danas radi Marko Jarić

Košarku odavno ne igra, ali je i dalje najbolji: Evo gde je i šta danas radi Marko Jarić

Hello pre 8 sati
Košarku odavno ne igra, ali je i dalje najbolji: Evo gde je i šta danas radi Marko Jarić

Košarku odavno ne igra, ali je i dalje najbolji: Evo gde je i šta danas radi Marko Jarić

Hello pre 9 sati
"Ljudi, meni je Milica nebitna": Karleuša otkrila kako je košarkaš raskinuo s njom, pa raspalila po koleginici

"Ljudi, meni je Milica nebitna": Karleuša otkrila kako je košarkaš raskinuo s njom, pa raspalila po koleginici

Mondo pre 15 sati
Stiže još jedna snajka: Brat Filipa Živojinovića u vezi sa jednom od najlepših Srpkinja

Stiže još jedna snajka: Brat Filipa Živojinovića u vezi sa jednom od najlepših Srpkinja

Svet & Skandal pre 17 sati
Brat Filipa Živojinovića u vezi sa srpskom teniserkom: Izgleda kao milion dolara, isplivale fotke s košarkašem

Brat Filipa Živojinovića u vezi sa srpskom teniserkom: Izgleda kao milion dolara, isplivale fotke s košarkašem

Mondo pre 18 sati
"Više se nikad nije javio, vala ni ja njemu" Jelena Karleuša raskinula sa košarkašem! Evo šta joj je napisao u poslednjoj…

"Više se nikad nije javio, vala ni ja njemu" Jelena Karleuša raskinula sa košarkašem! Evo šta joj je napisao u poslednjoj poruci

Kurir pre 1 dan

Ključne reči

KošarkaEvropsko prvenstvoRodićFinska

Zabava, najnovije vesti »

13: krava stradalo u sekundi nakon horor sudara - vozač kamiona hitno prebačen u bolnicu: Spasioci nemoćno gledali u smrskano…

13: krava stradalo u sekundi nakon horor sudara - vozač kamiona hitno prebačen u bolnicu: Spasioci nemoćno gledali u smrskano vozilo

Blic pre 2 minuta
"Ne bih Ja nekome da sudim, nisu za mene zvezde granda": Željko Samardžić iskreno o karijeri: "Vodio sam računa o rečima u…

"Ne bih Ja nekome da sudim, nisu za mene zvezde granda": Željko Samardžić iskreno o karijeri: "Vodio sam računa o rečima u svojim pesmama"

Blic pre 7 minuta
Istakao srpsku zastavu, a sinovi pored njega! Ovako Mirko Šijan prati košarkašku utakmicu Srbija-Finska: Oglasio se iz svog…

Istakao srpsku zastavu, a sinovi pored njega! Ovako Mirko Šijan prati košarkašku utakmicu Srbija-Finska: Oglasio se iz svog luksuznog doma koji vredi 700.000 evra

Blic pre 32 minuta
Najinteligentnije žene rađaju se u ova 4 horoskopska znaka: Mozak im radi 300 na sat, pamte i najsitnije detalje

Najinteligentnije žene rađaju se u ova 4 horoskopska znaka: Mozak im radi 300 na sat, pamte i najsitnije detalje

Kurir pre 1 sat
(Video) Ćana došla kočijom na nastup u Inđiji: Beli konji je dovezli do bine, a kad je publika čula "zdravooo svima", nastao…

(Video) Ćana došla kočijom na nastup u Inđiji: Beli konji je dovezli do bine, a kad je publika čula "zdravooo svima", nastao trans

Blic pre 3 sata