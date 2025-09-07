Japanski premijer Šigeru Išiba podneo ostavku

Blic pre 59 minuta
Japanski premijer Šigeru Išiba podneo ostavku

Japanski premijer Šigeru Išiba odlučio je da podnese ostavku na mesto lidera stranke kako bi izbegao podelu unutar vladajuće Liberalno-demokratske partije (LDP), objavio je danas javni emiter NHK.

Išibina koalicija predvođena LDP-om izgubila je većinu u oba doma parlamenta na izborima u julu. Poslanici LDP-a trebalo bi da glasaju u ponedeljak o tome da li da održe vanredne izbore za lidera stranke. Išibina vlada je prošle sedmice finalizovala detalje trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, preneo je Rojters. (Tanjug)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Premijer Japana podneo ostavku

Premijer Japana podneo ostavku

Nova pre 44 minuta
Japanski premijer Šigeru Išiba podneo ostavku

Japanski premijer Šigeru Išiba podneo ostavku

N1 Info pre 49 minuta
Politički potres u Japanu: Premijer Išiba podnosi ostavku posle istorijskog poraza

Politički potres u Japanu: Premijer Išiba podnosi ostavku posle istorijskog poraza

Euronews pre 59 minuta
Japanski premijer Šigeru Išiba podneo ostavku

Japanski premijer Šigeru Išiba podneo ostavku

NIN pre 1 sat
Premijer Japana podneo ostavku

Premijer Japana podneo ostavku

Radio 021 pre 34 minuta
Japanski premijer podneo ostavku u vladajućoj stranci

Japanski premijer podneo ostavku u vladajućoj stranci

Politika pre 1 sat
Išiba podnosi ostavku: Ko će biti sledeći premijer Japana?

Išiba podnosi ostavku: Ko će biti sledeći premijer Japana?

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

LDPLiberalno demokratska partijaVanredni izboriTrgovinski sporazumTanjugRojtersIzbori

Svet, najnovije vesti »

BLISKOISTOČNI SUKOB: Najmanje 19 Palestinaca poginulo u izraelskim napadima na Pojas Gaze tokom noći

BLISKOISTOČNI SUKOB: Najmanje 19 Palestinaca poginulo u izraelskim napadima na Pojas Gaze tokom noći

RTV pre 19 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi širom Ukrajine, gori zgrada vlade - Poljska podigla avione

UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi širom Ukrajine, gori zgrada vlade - Poljska podigla avione

RTV pre 19 minuta
Princ Hari stiže u Britaniju, mediji spekulišu da bi mogao da se sretne sa ocem

Princ Hari stiže u Britaniju, mediji spekulišu da bi mogao da se sretne sa ocem

N1 Info pre 19 minuta
Tramp i Si uskoro oči: U oči?! Sprema se ključni sastanak u Južnoj Koreji, na stolu ove 3 teme

Tramp i Si uskoro oči: U oči?! Sprema se ključni sastanak u Južnoj Koreji, na stolu ove 3 teme

Blic pre 4 minuta
Sar: Rat u Pojasu Gaze bi mogao biti okončan ukoliko bi Hamas oslobodio taoce

Sar: Rat u Pojasu Gaze bi mogao biti okončan ukoliko bi Hamas oslobodio taoce

NIN pre 14 minuta