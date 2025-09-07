Japanski premijer Šigeru Išiba podneo ostavku

Japanski premijer Šigeru Išiba odlučio je da podnese ostavku na mesto lidera stranke kako bi izbegao podelu unutar vladajuće Liberalno-demokratske partije (LDP), objavio je danas javni emiter NHK.

Išibina koalicija predvođena LDP-om izgubila je većinu u oba doma parlamenta na izborima u julu. Poslanici LDP-a trebalo bi da glasaju u ponedeljak o tome da li da održe vanredne izbore za lidera stranke. Išibina vlada je prošle sedmice finalizovala detalje trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, preneo je Rojters. (Tanjug)