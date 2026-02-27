Kolika je stopa nezaposlenosti u Srbiji? Objavljeni tačni podaci

Kolika je stopa nezaposlenosti u Srbiji? Objavljeni tačni podaci

U Srbiji je u četvrtom kvartalu 2025. godine bilo oko 2,8 miliona zaposlenih, a nezaposlenih 276.900, tako da je stopa zaposlenosti iznosila 50,5 odsto, a nezaposlenosti 8,9 odsto, objavio je Republički zavod za statistiku.

Po podacima iz Ankete o radnoj snazi, broj stanovnika van radne snage iznosio je 2.493.300. U odnosu na isti kvartal 2024. godine, opao je broj zaposlenih za 66.700, a broj stanovnika van radne snage povećan je za 31.100 i nezaposlenih za 3.800. Stopa zaposlenosti je opala za 0,9 procentnih poena, a stopa nezaposlenosti povećana za 0,3 procentna poena, kao i stopa stanovništva van radne snage za 0,8 procentnih poena. Ukupna stopa neformalne zaposlenosti iznosila je
Industrijska proizvodnja u Srbiji u januaru manja 9,1 odsto nego godinu pre

Poznat tačan procenat zaposlenih i nezaposlenih u Srbiji: Podaci Zavoda za statistiku

U Srbiji u januaru 0,1% više turista nego 12 meseci ranije

Koliki je rast prosečnih plata u poslednjem kvartalu prošle godine?

Statistika: U Srbiji stopa nezaposlenosti 8,9 odsto

U četvrtom kvartalu 2025. godine broj zaposlenih lica iznosio 2.828.200

Broj dolazaka turista u januaru veći za 0,1 odsto u odnosu na isti mesec 2025. godine

(Video) Neverovatan snimak iz Zagreba: Divlja životinja odjednom izletela na kolovoz, pa oborila vozača: Policija otkrila šok…

Pomogao da se u Evropi rodi više od 170.000 beba: Manje poznati poslovi češkog premijera Andreja Babiša

(VIDEO) Teška nesreća u Milanu: Tramvaj iskočio iz šina, udario u zgradu, dve osobe poginule najmanje 40 povređeno

Politički potres u Britaniji, veliki udarac za premijera Starmera: Vodoinstalaterka Hana Spenser „pomela“ laburiste na…

Šta je Klinton rekao pred istražnim odborom Kongresa o Epstinu?

