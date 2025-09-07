Od velike porodične radionice ostalo zgarište: Prizor posle ogromnog požara u Loznici (foto)

Blic pre 3 sata
Od velike porodične radionice ostalo zgarište: Prizor posle ogromnog požara u Loznici (foto)

Vatrena stihija u lozničkom naselju Lipnički šor najverovatnije je kasno uočena, stoga he požar odneo tapetarsku fabriku skoro do temelja.

- Dok su stigli vatrogasci vatra je već gutala sve. Ovo je zaista strašno, nebo je bilo bukvalno crveno. Bili smo uplašeni da vatra ne dođe do kuća. Inače, ovo nije prvi požar na ovom objektu. Gorelo je i pre nekih desetak godina. Baš tuga za vlasnika - rekao je za RINU jedan od meštana. U velikom požaru je izgorelo oko hiljadu kvadrata objekata, kamion, a kolika je materijalna šteta i šta je uzrok ovako velikog požara utvrdiće se narednih dana.
