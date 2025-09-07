Potresne fotogafije iz vazduha nakon velikog požara u Loznici: Od velike porodične radionice ostalo zgrarište

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/ RINA
Potresne fotogafije iz vazduha nakon velikog požara u Loznici: Od velike porodične radionice ostalo zgrarište

Vatrena stihija u lozničkom naselju Lipnički šor kod Loznice, najverovatnije je kasno uočena, stoga he požar odneo tapetarsku fabriku skoro do temelja. - Dok su stigli vatrogasci vatra je već gutala sve.

Ovo je zaista strašno, nebo je bilo bukvalno crveno. Bili smo uplašeni da vatra ne dođe do kuća. Inače, ovo nije prvi požar na ovom objektu. Goreko je i pre nekih desetak godina. Baš tuga za vlasnika - rekao je za RINU jedan od meštana. U velikom požaru je izgorelo oko hiljadu kvadrata objekata, kamion, a kolika je materijalna šteta i šta je uzrok ovako velikog požara utvrdiće se narednih dana. Vatrogasno-spasilačke ekipe su brzom reakcijom uspele da lokalizuju
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Ugašen veliki požar kod Loznice: Izgoreo ceo pogon fabrike nameštaja, mašine i dva vozila

Ugašen veliki požar kod Loznice: Izgoreo ceo pogon fabrike nameštaja, mašine i dva vozila

Nova pre 14 minuta
Od velike porodične radionice ostalo je zgarište: Ovo su slike iz drona na kojima se najbolje vidi koliku štetu je načinio…

Od velike porodične radionice ostalo je zgarište: Ovo su slike iz drona na kojima se najbolje vidi koliku štetu je načinio požar u Loznici (FOTO)

RINA pre 50 minuta
Užas u Loznici: Radionica izgorela do temelja, Lozničani u šoku: Nebo je bilo crveno, dim se video kilometrima, čulo se kako…

Užas u Loznici: Radionica izgorela do temelja, Lozničani u šoku: Nebo je bilo crveno, dim se video kilometrima, čulo se kako puca krov (foto/video)

Kurir pre 45 minuta
Vatra je gutala sve, nebo je bilo crveno! Slike iz drona njbolje pokazuju razmere katastrofalnog požara u Loznici (foto)

Vatra je gutala sve, nebo je bilo crveno! Slike iz drona njbolje pokazuju razmere katastrofalnog požara u Loznici (foto)

Alo pre 55 minuta
Od velike porodične radionice ostalo je zgarište: Ovo su slike iz drona na kojima se najbolje vidi koliku štetu je načinio…

Od velike porodične radionice ostalo je zgarište: Ovo su slike iz drona na kojima se najbolje vidi koliku štetu je načinio požar u Loznici (FOTO)

RINA pre 1 sat
"Strašno je bilo, nebo je gorelo od plamena": Stravičan požar u Loznici, ogromna materijalna šteta

"Strašno je bilo, nebo je gorelo od plamena": Stravičan požar u Loznici, ogromna materijalna šteta

Mondo pre 3 sata
"Nebo je bukvalno gorelo koliki je to bio plamen" Potresni detalji požara kod Loznice, drugi put mu izgorela radionica: Vredan…

"Nebo je bukvalno gorelo koliki je to bio plamen" Potresni detalji požara kod Loznice, drugi put mu izgorela radionica: Vredan čovek, a 2 puta da mu se desi...

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Požar u LozniciLoznicapožar

Regioni, najnovije vesti »

Ponovo gori divlja deponija prema Prisjanu!

Ponovo gori divlja deponija prema Prisjanu!

Plus online pre 5 minuta
Kragujevac bogatiji za jednu novorođenu bebu u poslednjih 24 sata

Kragujevac bogatiji za jednu novorođenu bebu u poslednjih 24 sata

Glas Šumadije pre 9 minuta
Grad razvija strategiju za osnaživanje socijalne ekonomije

Grad razvija strategiju za osnaživanje socijalne ekonomije

InfoKG pre 20 minuta
Učiteljice Milunika, Mira i Milunka posle 55 godina sačekale svoje đake prvake (VIDEO)

Učiteljice Milunika, Mira i Milunka posle 55 godina sačekale svoje đake prvake (VIDEO)

Užice oglasna tabla pre 19 minuta
Zukorlić na panel-diskusiji: „Zapadni Balkan 30 godina kasnije – uticaj devedesetih, izazovi i perspektive“

Zukorlić na panel-diskusiji: „Zapadni Balkan 30 godina kasnije – uticaj devedesetih, izazovi i perspektive“

Sandžak press pre 10 minuta