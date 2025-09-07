Privatni časovi do 2.000 dinara, priprema za malu maturu ceo paket 75.000, a ovih 5 opcija imate besplatno

Počela je školska godina i kreće navikavanje na učenje, rad, red i disciplinu. Neki su doduše već u tom modu, neki će kampanjski, ali na roditeljskim sastancima i po društvenim mrežama već se uveliko se spominju dopunske nastave, ali i pripreme za malu maturu koja je tek u junu. Mnogi roditelji već od prvih đačkih dana decu šalju na privatne časove - da li je to jedino i korisno rešenje, ali i šta sve možete da dobijete besplatno.

Iz godine u godinu, sve više roditelja odlučuje da svoju decu šalje na privatne časove jer smatraju mogu biti korisni za učenje i bolje savladavanje školskog gradiva. Međutim, Marica Živković, psihoterapeutkinja upozorava da takva praksa može dovesti do smanjenja samostalnosti i sposobnosti dece da se suoče sa izazovima u učenju. - To je nešto što nije tako korisno za decu jer oni treba u svom okruženju zajedno sa svojim roditeljima da nauče individualno da uče.