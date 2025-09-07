(Video) Rukama kopaju zemlju da izvuku tela svojih rođaka: Zbog razornog klizišta celo selo sravnjeno: Poginulo oko 1.000 ljudi…

Humanitarna grupa „Spasimo decu“ saopštila je da seljani u udaljenom delu zapadnog regiona Darfur u Sudanu pokušavaju ručno da dođu do zakopanih žrtava nakon razornog klizišta u nedelju.

- Ljudi ručno kopaju kako bi spasili tela svojih rođaka jer nemaju alate ni mašinerije - rekao je Frančesko Lanino, zamenik direktora grupe za programe i operacije u Sudanu. Nije jasno koliko je ljudi poginulo - podaci nacionalnog ministarstva zdravlja navode da su pronađena samo dva tela, ali naoružana grupa koja je zadužena za to područje procenjuje da je broj žrtava čak 1.000. Organizacija „Spasimo decu“ saopštila je da je pronađeno najmanje 373 tela, prema