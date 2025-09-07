Celo selo sravnjeno zbog razornog klizišta: Seljani rukama pokušavaju da dođu do zakopanih žrtava! (video)

Kurir pre 3 sata  |  BBC
Celo selo sravnjeno zbog razornog klizišta: Seljani rukama pokušavaju da dođu do zakopanih žrtava! (video)
Humanitarna grupa „Spasimo decu“ saopštila je da seljani u udaljenom delu zapadnog regiona Darfur u Sudanu pokušavaju ručno da dođu do zakopanih žrtava posle razornog klizišta u nedelju. - Ljudi ručno kopaju kako bi spasili tela svojih rođaka jer nemaju alate ni mašinerije - rekao je Frančesko Lanino, zamenik direktora grupe za programe i operacije u Sudanu. Oko 1.000 poginulih Nije jasno koliko je ljudi poginulo - podaci nacionalnog ministarstva zdravlja navode da
Blic pre 6 sati
