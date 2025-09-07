Tramp ponovo preti Čikagu vojnom intervencijom, guverner ga nazvao diktatorom

Danas pre 5 sati  |  Beta-AFP
Tramp ponovo preti Čikagu vojnom intervencijom, guverner ga nazvao diktatorom

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) ponovo je danas zapretio vojnom intervencijom u Čikagu, trećem po veličini gradu u SAD. „Čikago će razumeti zašto se zove Ministarstvo odbrane sada zove Ministarstvo rata“, naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Predsednik SAD već danima preti da će poslati federalne snage kako bi se navodno borile protiv kriminala. Tramp je objavio i sliku, očigledno generisanu veštačkom inteligencijom, koja prikazuje predsednika obučenog u vojnu uniformu u pozadini požara i helikoptera, na narandžastom nebu iznad Čikaga, sa natpisom „Chipocalypse Now“. To je aluzija na film „Apocalypse Now“ (Apokalipsa sada) čuvenog reditelja Frensisa Forda Kopole (Francis Ford Coppola) o Vijetnamskom
