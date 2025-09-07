(Foto) "Volim miris deportacija ujutru": Tramp objavio fotografiju u vojnoj uniformi, oko njega vatra i helikopteri: "Saznaće šta je Ministarstvo rata"

Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, objavio je na društvenoj mreži "Truth Social" montažu inspirisanu filmom "Apokalipsa danas", na kojoj je prikazan u vojnoj uniformi ispred panorame Čikaga. U pozadini se vidi plamen.

"Volim miris deportacija ujutru... Čikago će upravo saznati zašto se to zove Ministarstvo rata“, napisao je Donald Tramp, koji je nedavno preimenovao Ministarstvo odbrane u Ministarstvo rata. Inače, na montaži piše "Čipokalipsa sada", a u pozadini lete helikopteri. Objavu je prenela i Bela kuća na zvaničnom nalogu na društvenoj mreži Instagram, zajedno sa emotikonima helikoptera. Ova objava dolazi u trenutku kada se tri stotine saveznih agenata u Čikagu sprema da