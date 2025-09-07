Danas pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura osam, najviša dnevna 33 stepena

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Danas pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura osam, najviša dnevna 33 stepena

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, povremeno uz slabu ili umerenu oblačnost i s najvišom dnevnom temperaturom od od 28 stepeni na severozapadu do 33 stepena na istoku Srbije.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, umerena oblačnost će posle podne u planinskim predelima usloviti retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura iznosiće od osam do 18, najviša dnevna od 28 stepeni na severozapadu, do 33 na istoku Srbije. I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano uz slab razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren severozapadni.
Ključne reči

Vremenska prognozavremeprognozabeogradTemperaturaPadavine

