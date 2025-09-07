Tramp na finalu US Open-a: Meč između Alkaraza i Sinera kasnio skoro sat vremena zbog bezbednosnih provera

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Finale teniskog turnira US Open u konkurenciji muških singlova kasnilo je 50 minuta usled bezbednosnih provera i pojačanih bezbednosnih mera zbog dolaska predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa koga je deo publike dočekao uz negodovanje, dok ga je deo pozdravio aplauzom.

Pred stadionom Artur Eš u Kvinsu, najvećem teniskom terenu na svetu po kapacitetu, agenti Tajne službe i drugi federalni bezbednosni službenici proveravali su torbe i upućivali posetioce kroz detektore metala pre finalnog meča između Karlosa Alkaraza i Janika Sinera, prenosi Rojters. Istovremeno, Američka teniska federacija (USTA) zatražila je od televizijskih emitera da ne prenose bilo kakve reakcije publike prema Trampu uz pojašnjenje da organizacija redovno
Ključne reči

TenisUS OpenRojtersDonald TrampBezbednost

