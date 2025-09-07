Tramp na finalu US Open-a: Meč između Alkaraza i Sinera kasnio skoro sat vremena zbog bezbednosnih provera

Finale teniskog turnira US Open u konkurenciji muških singlova kasnilo je 50 minuta usled bezbednosnih provera i pojačanih bezbednosnih mera zbog dolaska predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa koga je deo publike dočekao uz negodovanje, dok ga je deo pozdravio aplauzom.

Pred stadionom Artur Eš u Kvinsu, najvećem teniskom terenu na svetu po kapacitetu, agenti Tajne službe i drugi federalni bezbednosni službenici proveravali su torbe i upućivali posetioce kroz detektore metala pre finalnog meča između Karlosa Alkaraza i Janika Sinera, prenosi Rojters. Istovremeno, Američka teniska federacija (USTA) zatražila je od televizijskih emitera da ne prenose bilo kakve reakcije publike prema Trampu uz pojašnjenje da organizacija redovno