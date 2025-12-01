Formula 2: Italijan Leonardo Fornaroli novi šampion

Kurir pre 3 minuta
Formula 2: Italijan Leonardo Fornaroli novi šampion

Vozač ekipe Invikta Leonardo Fornaroli osvojio je danas šampionsku titulu u Formuli 2, pošto je zauzeo drugo mesto u trci za Veliku nagradu Katara.

Fornaroli je startovao sa pol pozicije, ali je trku ipak završio kao drugi, sa 1,265 sekundi zaostatka za pobednikom Viktorom Martinsom iz ekipe ART Gran pri. Uoči poslednjednjeg trkačkog vikenda u Abu Dabiju, 20-godišnji Fornaroli ima 221 bod, 41 više od pratilaca Rišara Vershora iz MP Motosporta i Džeka Kroforda iz ekipe DAMS. Oni su današnju trku završili na šestom, odnosno 11. mestu. Fornaroli je prošle sezone bio šampion Formule 3. "Osećam se sjajno, izuzetno
Otvori na kurir.rs

Katar »

Ferštapen posle pobede koja ga je ostavila u trci za titulu Formule 1: "Sada je to moguće"

Ferštapen posle pobede koja ga je ostavila u trci za titulu Formule 1: "Sada je to moguće"

Telegraf pre 2 sata
Đoković otkrio u čemu želi da napreduje u narednoj sezoni

Đoković otkrio u čemu želi da napreduje u narednoj sezoni

Danas pre 9 sati
Umetnički dojam na stranu, Srbija izrudarila pobedu u Sarajevu

Umetnički dojam na stranu, Srbija izrudarila pobedu u Sarajevu

RTS pre 5 sati
Velika pobeda Srbije u Sarajevu: "Orlovi" u ludoj završnici savladali BiH

Velika pobeda Srbije u Sarajevu: "Orlovi" u ludoj završnici savladali BiH

Večernje novosti pre 6 sati
Bravo! Srbi ostvarili najveću pobedu na putu ka Mundobasketu, prvi krug završili bez ijednog poraza

Bravo! Srbi ostvarili najveću pobedu na putu ka Mundobasketu, prvi krug završili bez ijednog poraza

Telegraf pre 9 sati
"Francuska i Hrvatska su pale u Sarajevu, što ne bi i Srbija?"

"Francuska i Hrvatska su pale u Sarajevu, što ne bi i Srbija?"

B92 pre 15 sati
Sarajevo – važna stanica ka Kataru

Sarajevo – važna stanica ka Kataru

Politika pre 18 sati
Katar »

Ključne reči

Katar

Sport, najnovije vesti »

Podvig! Boston Seltiksi imaju novog rekordera!

Podvig! Boston Seltiksi imaju novog rekordera!

Kurir pre 28 minuta
Formula 2: Italijan Leonardo Fornaroli novi šampion

Formula 2: Italijan Leonardo Fornaroli novi šampion

Kurir pre 3 minuta
Kik-bokseri Srbije osvojili osam medalja na Svetskom prvenstvu u Abu Dabiju

Kik-bokseri Srbije osvojili osam medalja na Svetskom prvenstvu u Abu Dabiju

Telegraf pre 23 minuta
Vučević: Naša lista ostvarila ubedljivu i čistu pobedu u Negotinu, Mionici i Sečnju

Vučević: Naša lista ostvarila ubedljivu i čistu pobedu u Negotinu, Mionici i Sečnju

Telegraf pre 1 sat
Luka Dončić bez dlake na jeziku! Izjavom izazvao ludnicu u NBA ligi!

Luka Dončić bez dlake na jeziku! Izjavom izazvao ludnicu u NBA ligi!

Kurir pre 1 sat