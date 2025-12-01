Formula 2: Italijan Leonardo Fornaroli novi šampion

Vozač ekipe Invikta Leonardo Fornaroli osvojio je danas šampionsku titulu u Formuli 2, pošto je zauzeo drugo mesto u trci za Veliku nagradu Katara.

Fornaroli je startovao sa pol pozicije, ali je trku ipak završio kao drugi, sa 1,265 sekundi zaostatka za pobednikom Viktorom Martinsom iz ekipe ART Gran pri. Uoči poslednjednjeg trkačkog vikenda u Abu Dabiju, 20-godišnji Fornaroli ima 221 bod, 41 više od pratilaca Rišara Vershora iz MP Motosporta i Džeka Kroforda iz ekipe DAMS. Oni su današnju trku završili na šestom, odnosno 11. mestu. Fornaroli je prošle sezone bio šampion Formule 3. "Osećam se sjajno, izuzetno