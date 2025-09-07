Bivši igrač Partizana o ispadanju Srbije: „Svi stavljaju ogroman pritisak na igrače!“ vlade đurović vratio pešića u realnost: Takvi izgovori nam ne trebaju!

On je imao svoje viđenje cele situacije Košarkaška reprezentacija Poljske plasirala se u četvrtfinale šampionata Evrope pobedom nad selekcijom Bosne i Hercegovine 80:72.

Najzaslužniji za trijumf bio je Mateuš Ponitka, nekadašnji igrač Partizana, koji je zajedno sa naturalizovanim Džordanom Lojdom predvodio nacionalni tim. Mateuš Ponitka, heroj pobede Poljske nad BiH, govorio je o ispadanju Srbije sa Evrobasketa, ističući da su pritisak i iznenađenja sastavni deo turnira. – Nisam gledao drugo poluvreme, biću iskren. Otišao sam na spavanje. Bio sam malo bolestan. Cele noći sam se znojio nenormalno. Tako da nisam gledao. Nisam imao