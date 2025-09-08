Alkaras opsednut Sinerom: "Dve nedelje sam radio samo to - da bih ga pobedio"

Španski teniser Karlos Alkaras sumirao je utiske posle osvajanja šestog Grend slem trofeja u karijeri.

Alkaras je u nedelju razbio Sinera u finalu US opena sa 3-1 u setovima i drugi put podigao trofej u Njujorku. Kako to uvek biva, posle meča je dao "milion" intervjua, a na kraju je završio i na konferenciji za medije. "Ovo mi je drugi trofej, ali mi je i dalje ispunjenje sna. Radio sam naporno da bih ga osvojio. Vratio sam se na prvo mesto, to mi je bio jedan od ciljeva za ovu sezonu, da to uradim što pre. A da uradim to sada, uz osvajanje još jednog Slema, je još