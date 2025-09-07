Jokić napušta „orlove“? Srbija u šoku, procurile loše vesti za srpsku košarku hotel je pun koronavirusa: Pešić šokirao javnost ovom izjavom!

Hot sport pre 1 sat
Jokić napušta „orlove“? Srbija u šoku, procurile loše vesti za srpsku košarku hotel je pun koronavirusa: Pešić šokirao javnost…

Španci su plasirali informacije koje nimalo nisu dobre Košarkaška reprezentacija Srbije završila je nastup na Evrobasketu već u osmini finala, dok je Finska napravila iznenađenje i slavila sa 92:86.

Pored selektora Svetislava Pešića, pitanje budućnosti postavlja se i pred Nikolu Jokića, čije učešće u budućim velikim takmičenjima sada izgleda neizvesno, prenosi španska „ Marca„: „Finska je eliminisala aktuelnog vicešampiona sveta i osvajača bronzane medalje sa Olimpijskih igara. Njihov podvig je monumentalan, a način na koji su to uradili – brutalan. U Srbiji se sada otvaraju mnoga pitanja posle još jednog neuspeha na Evropskom prvenstvu. Neizvesnost okružuje
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Ljudi koji su presudili Srbiji na Evrobasketu

Ljudi koji su presudili Srbiji na Evrobasketu

Sport klub pre 26 minuta
Velika senzacija na evrobasketu: Gruzija eliminisala Francusku! Hotel je pun koronavirusa: Pešić šokirao javnost ovom izjavom!…

Velika senzacija na evrobasketu: Gruzija eliminisala Francusku! Hotel je pun koronavirusa: Pešić šokirao javnost ovom izjavom!

Hot sport pre 1 sat
Muta neće da ćuti: „Ovo je za ostavku, Pešić treba da ide!“ hotel je pun koronavirusa: Pešić šokirao javnost ovom izjavom!…

Muta neće da ćuti: „Ovo je za ostavku, Pešić treba da ide!“ hotel je pun koronavirusa: Pešić šokirao javnost ovom izjavom!

Hot sport pre 1 sat
Bivši igrač Partizana o ispadanju Srbije: „Svi stavljaju ogroman pritisak na igrače!“ hotel je pun koronavirusa: Pešić šokirao…

Bivši igrač Partizana o ispadanju Srbije: „Svi stavljaju ogroman pritisak na igrače!“ hotel je pun koronavirusa: Pešić šokirao javnost ovom izjavom!

Hot sport pre 1 sat
Startovalo najmasovnije boksersko takmičenje na Balkanu – Open Balkan liga 2025/26. Hotel je pun koronavirusa: Pešić šokirao…

Startovalo najmasovnije boksersko takmičenje na Balkanu – Open Balkan liga 2025/26. Hotel je pun koronavirusa: Pešić šokirao javnost ovom izjavom!

Hot sport pre 1 sat
Gruzija je u četvrtfinalu evrobasketa! Izabranici Aleksandra DŽikića poslali Francuze kući

Gruzija je u četvrtfinalu evrobasketa! Izabranici Aleksandra DŽikića poslali Francuze kući

Večernje novosti pre 51 minuta
Srbija eliminisana u četvrtfinalu basket 3x3 i osmini finala Evrobasketa; Italija šampion sveta u odbojci; Gruzija i Poljska u…

Srbija eliminisana u četvrtfinalu basket 3x3 i osmini finala Evrobasketa; Italija šampion sveta u odbojci; Gruzija i Poljska u četvrtfinalu Evrobasketa

Naslovi.ai pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanEvropsko prvenstvoOlimpijske igreEvrobasketFinskaKoronavirus

Sport, najnovije vesti »

Peta titula za Draginju Vuković

Peta titula za Draginju Vuković

Danas pre 16 minuta
Igor Rakočević: Tanka je linija od apsolutnog favorita koji par godina igra najbolju košarku na svetu, do ekipe koja je…

Igor Rakočević: Tanka je linija od apsolutnog favorita koji par godina igra najbolju košarku na svetu, do ekipe koja je izgubila od daleko slabijeg tima

Danas pre 1 sat
Odbojkašice Italije osvojile zlato na Svetskom prvenstvu na Tajlandu, Brazilu pripala bronza

Odbojkašice Italije osvojile zlato na Svetskom prvenstvu na Tajlandu, Brazilu pripala bronza

Danas pre 51 minuta
Jablanička okružna liga – rezultati 4. kola i tabele obe grupe

Jablanička okružna liga – rezultati 4. kola i tabele obe grupe

Sportska strana juga pre 26 minuta
Nikako ne mogu da se trener dere na mene: Vasa Micić otkrio glavni problem! Luka Dončić pokazao kako se igra za domovinu…

Nikako ne mogu da se trener dere na mene: Vasa Micić otkrio glavni problem! Luka Dončić pokazao kako se igra za domovinu: Ubacio 30 poena za poluvreme Italijanima!

Hot sport pre 10 minuta