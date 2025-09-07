Dečak karlo akutis postao svetac! Hiljade vernika u Vatikanu na kanonizaciji "Božijeg influensera"! Papa dao blagoslov! (foto/video)

Kurir pre 1 sat
Dečak karlo akutis postao svetac! Hiljade vernika u Vatikanu na kanonizaciji "Božijeg influensera"! Papa dao blagoslov…

Vatikanje danas preplavljen mnoštvom vernika koji su pohrlili na Trg Svetog Petra kako bi prisustvovali kanonizaciji italijanskog tinejdžera Karla Akutisa, poznatog i kao "Božji influenser".

Njega je papa Lav XIVi zvanično proglasio svetim. Milioni ljudi veruju da su se posle smrti dečaka Karla Akutisa (15)dešavala čuda brojnim ljudima i vernicima. On je danas proglašen za novog sveca Rimokatoličke crkve. Osam vekova od smrti Svetog Franje Asiškog, grad Asisi u Umbriji bio je sinonim za ovog siromašnog propovednika iz bogate trgovačke porodice, koji se odrekao bogatstva zarad vere u Hrista, piše Dejli mejl. Hodočasnici i danas dolaze da se mole pored
