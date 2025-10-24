Kremlj otkrio kakav je Putinov stav o sastanku sa Trampom

Ni Tramp, ni Putin, kao što su i sami rekli, ne žele da gube vreme, objasnio je Peskov.

Predsednik Rusije Vladimir Putin, kao i šef Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, ne isključuje mogućnost održavanja samita između Rusije i SAD u budućnosti, saopštio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov, prenosi RIA Novosti. "Da, predsednik Tramp je izjavio da trenutno ne razmišlja o organizovanju samita. Međutim, u poslednja dva dana nekoliko puta je ponovio da ne isključuje održavanje takvog susreta u budućnosti. Sa ovim stavom se slaže i