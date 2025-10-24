Kremlj otkrio kakav je Putinov stav o sastanku sa Trampom

Pravda pre 2 sata
Kremlj otkrio kakav je Putinov stav o sastanku sa Trampom

Ni Tramp, ni Putin, kao što su i sami rekli, ne žele da gube vreme, objasnio je Peskov.

Predsednik Rusije Vladimir Putin, kao i šef Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, ne isključuje mogućnost održavanja samita između Rusije i SAD u budućnosti, saopštio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov, prenosi RIA Novosti. "Da, predsednik Tramp je izjavio da trenutno ne razmišlja o organizovanju samita. Međutim, u poslednja dva dana nekoliko puta je ponovio da ne isključuje održavanje takvog susreta u budućnosti. Sa ovim stavom se slaže i
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Sijarto: Verujem da će samit Putina i Trampa biti održan; Evropski funkcioneri krše zakone EU

Sijarto: Verujem da će samit Putina i Trampa biti održan; Evropski funkcioneri krše zakone EU

Sputnik pre 23 minuta
Oglasio se kremlj nakon Putinove žestoke pretnje Ukrajini: "Odgovor Rusije biće ozbiljan" (foto)

Oglasio se kremlj nakon Putinove žestoke pretnje Ukrajini: "Odgovor Rusije biće ozbiljan" (foto)

Kurir pre 1 sat
"Dobio sam informaciju..." Sijarto zapalio planetu, tiče se sastanka Putina i Trampa

"Dobio sam informaciju..." Sijarto zapalio planetu, tiče se sastanka Putina i Trampa

Alo pre 53 minuta
Oglašavanje Kremlja nakon otkazanog sastanka Putina i Trampa: ''To bi bilo gubljenje vremena''

Oglašavanje Kremlja nakon otkazanog sastanka Putina i Trampa: ''To bi bilo gubljenje vremena''

Alo pre 27 minuta
"Dobio sam informaciju": Sijarto o samitu Putina i Trampa

"Dobio sam informaciju": Sijarto o samitu Putina i Trampa

Večernje novosti pre 37 minuta
"Odgovor Rusije biće ozbiljan" Nakon oštrih reči Vladimira Putina, oglasio se i Peskov

"Odgovor Rusije biće ozbiljan" Nakon oštrih reči Vladimira Putina, oglasio se i Peskov

Večernje novosti pre 43 minuta
Oglasio se Kremlj: Da, moguće je

Oglasio se Kremlj: Da, moguće je

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Muškarac umro nakon ujeda muve: Lekari ništa nisu mogli da urade: "Nisam mogla da zamislim da će jedan ubod dovesti do ovoga"…

Muškarac umro nakon ujeda muve: Lekari ništa nisu mogli da urade: "Nisam mogla da zamislim da će jedan ubod dovesti do ovoga"

Blic pre 23 minuta
Kako se dodvoriti Trampu – japanski način

Kako se dodvoriti Trampu – japanski način

RTS pre 3 minuta
Ruski avioni povredili NATO vazdušni prostor: Španski lovci poleteli u presretanje, Moskva negira incident

Ruski avioni povredili NATO vazdušni prostor: Španski lovci poleteli u presretanje, Moskva negira incident

Aero.rs pre 23 minuta
Najavljen skandalozan skup o Jasenovcu u hrvatskom Saboru: Učesnici žele da umanje zločine u logoru

Najavljen skandalozan skup o Jasenovcu u hrvatskom Saboru: Učesnici žele da umanje zločine u logoru

Nova pre 13 minuta
Sijarto: Verujem da će samit Putina i Trampa biti održan; Evropski funkcioneri krše zakone EU

Sijarto: Verujem da će samit Putina i Trampa biti održan; Evropski funkcioneri krše zakone EU

Sputnik pre 23 minuta