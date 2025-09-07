Dok traju napadi na gazu: Novi šef komande američkih snaga za Bliski istok u Izraelu

Šef komande američkih snaga za Bliski istok Bred Kuper, imenovan na tu funkciju početkom avgusta, a danas boravi u prvoj poseti Izraelu, saopštila je izraelska vojska. "Poseta je usmerena na operativnu saradnju između (izraelske) i američke vojske, održavanje regionalne stabilnosti u bliskom i dalekom području i jačanje zajedničkih napora za rešavanje izazova i pretnji u regionu", dodaje se u saopštenju izraelske vojske. Izraelska vojska je počela da napada grad