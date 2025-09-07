Oženio se slovenački premijer Robert Golob (58) izgovorio sudbonosno "da" svojoj izabranici: Papreno ih koštala ceremonija (foto)

Kurir pre 16 minuta  |  RTS
Oženio se slovenački premijer Robert Golob (58) izgovorio sudbonosno "da" svojoj izabranici: Papreno ih koštala ceremonija…

Slovenački premijer Robert Golob venčao se sa svojom partnerkom Tinom Gaber, a ceremoniju je vodio gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković.

Golob (58) je postao prvi slovenački premijer koji se oženio dok je na funkciji, nakon što je sa Gaber razmenio zavete u Strunjanu. Ceremonija venčanja održana je u Vili Tartini, na šta je, prema navodima medija, potrošeno 12.000 evra, nakon čega je slovenački premijer u kratkoj izjavi rekao da je "veoma srećan", prenosi RTV SLO. Venčanje je održano u prisustvu slovenačkog ministra finansija Klemena Boštjančiča i ministra za Slovence u inostranstvu Mateja Arčona, a
Odbrana, vojna industrija, poslovanje i ekonomija: Slovenija i Hrvatska potpisale sporazum o vojnoj saradnji

Blic pre 13 sati
"Hteo da bude ambasador": Otkriveno ko je pokušao da upadne u kabinet Zorana Milanovića: Tvrdio da ima bombu!

Blic pre 1 dan
Otkriveno ko je danas hteo da nasilno upadne u kancelariju Milanovića: On je bivši pripadnik hrvatske vojske, zahtevao je da…

Alo pre 1 dan
Bivši vojnik pokušao da upadne Milanoviću u kabinet: Imao za predsednika nesvakidašnji zahtev

Telegraf pre 1 dan
Poznato ko je muškarac koji je upao u kompleks predsednika Hrvatske i pretio bombom: Preskočio ogradu i uneo paniku

Mondo pre 1 dan
Istraga nakon incidenta na Pantovčaku: penzionisani hrvatski vojnik sa bombom kod Milanovića po ambasadorsku funkciju

Politika pre 1 dan
Beograd kritizira ljubljanske tvrdnje o pozivu Vučiću na bledski forum

SEEbiz pre 1 dan

Ključne reči

SlovenijaLjubljanaZoran JankovićGradonačelnik LjubljaneRobert Golob

"Ne putujte tamo": Evropska država upozorila građane: "Tenzije rastu"

Blic pre 2 minuta
Pucali sa motora i palili kuće: Najmanje 55 ubijenih, među kojima 5 vojnika na severoistoku Nigerije

Kurir pre 16 minuta
Kurir pre 16 minuta
Šta se to dešava: U Turskoj?! U jednom delu zemlje poplave, u drugom skoro 50 stepeni

Blic pre 47 minuta
Maduro pokazao zube Amerikancima "Ako se to desi, ulazimo u oružanu fazu borbe!"

Alo pre 1 sat