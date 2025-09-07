Oženio se slovenački premijer Robert Golob (58) izgovorio sudbonosno "da" svojoj izabranici: Papreno ih koštala ceremonija (foto)

Slovenački premijer Robert Golob venčao se sa svojom partnerkom Tinom Gaber, a ceremoniju je vodio gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković.

Golob (58) je postao prvi slovenački premijer koji se oženio dok je na funkciji, nakon što je sa Gaber razmenio zavete u Strunjanu. Ceremonija venčanja održana je u Vili Tartini, na šta je, prema navodima medija, potrošeno 12.000 evra, nakon čega je slovenački premijer u kratkoj izjavi rekao da je "veoma srećan", prenosi RTV SLO. Venčanje je održano u prisustvu slovenačkog ministra finansija Klemena Boštjančiča i ministra za Slovence u inostranstvu Mateja Arčona, a