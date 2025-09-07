Stotine hiljada Palestinaca pred novim egzodusom: Izraelska vojska naredila stanovnicima da napuste grad Gazu

Izraelska vojska naredila je stanovnicima grada Gaze da napuste svoje domove i krenu ka jugu, upozoravajući da će operacije obuhvatiti ceo grad.

Time su stotine hiljada Palestinaca ponovo dovedene u opasnost raseljavanja, dok su mnogi od njih već više puta bežali tokom rata. Izraelske snage nedeljama sprovode ofanzivu na predgrađa severnog grada nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio vojsci da ga zauzme. Netanjahu kaže da je Gaza uporište Hamasa i da je njegovo zauzimanje neophodno kako bi se porazili palestinski islamistički militanti. Napad preti raseljavanjem stotina hiljada