„SAD i Rusija spremaju tajni plan od 28 tačaka“: Američki mediji o mogućem okončanju rata u Ukrajini

Nedeljnik pre 1 sat
„SAD i Rusija spremaju tajni plan od 28 tačaka“: Američki mediji o mogućem okončanju rata u Ukrajini

Administracija Donalda Trampa je u tajnoj saradnji sa Rusijom radila na izradi novog plana za okončanje rata u Ukrajini, kažu zvaničnici SAD i Rusije za Aksios.

Američki plan od 28 tačaka inspirisan je Trampovim uspešnim pokušajem da postigne dogovor u Gazi. Visoki ruski zvaničnik rekao je za Aksios da je optimista u vezi sa planom. Još nije jasno kako će Ukrajina i njeni evropski saveznici reagovati na njega. Izvori za Aksios kažu da se 28 tačaka plana svrstava u četiri glavna segmenta: mir u Ukrajini, sigurnosne garancije, bezbednost u Evropi i budući odnosi SAD sa Rusijom i Ukrajinom. Nije jasno kako plan pristupa
