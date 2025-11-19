Uživo najmanje 20 mrtvih u strahovitom udaru Stigla Putinova odmazda nakon napada NATO raketama (foto/video)

Alo pre 1 sat
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio je odlazak u Tursku, gde će sa tamošnjim liderom Tajipom Erdoganom pokušati da pokrene novi krug razgovora o mogućem završetku rata. Iz Kremlja je poručeno da ruska strana neće učestvovati ni u kakvim susretima koji bi se tim povodom održali. Prema navodima Rojtersa, koji se poziva na izvor iz Turske, Zelenskom bi trebalo da se pridruži i Stiv Vitkof, američki specijalni izaslanik za Bliski istok, kako bi učestvovao u planiranim konsultacijama

Rusko ministarstvo odbrane objavilo je slike jučerašnjih dejstava sa fronta:
UKRAJINSKA KRIZA : Broj ubijenih u ruskom napadu na Ternopilj povećan na 25

RTV pre 54 minuta
Raste broj žrtava udara na Ternopolj, poginulo 25 osoba, među kojima troje dece; Vrhovna rada Ukrajine smenila dvoje ministara

RTS pre 29 minuta
Američki mediji: SAD razrađuju novi plan za Ukrajinu u dogovoru sa Moskvom

Sputnik pre 1 sat
Potvrđeno! Tajni plan za okončanje rata u Ukrajini je u toku, Kijev "primio signale"

Alo pre 1 sat
Broj poginulih u ruskom raketnom napadu na Ternopolj porastao na 20

RTV pre 2 sata
"Aksios" otkriva: U toku tajni pregovori Moskve i Vašingtona u vezi "ukrajinskog mira"

Pravda pre 2 sata
Američki portal: SAD i Rusija rade tajno, Kremlj odbio da komentariše

Danas pre 2 sata
