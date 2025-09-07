(BLOG) Novi skupovi za i protiv blokada: Napeto u Čačku i Šapcu, policija razdvaja simpatizere SNS i SPS i okupljene građane

N1 Info pre 26 minuta  |  N1 Beograd
(BLOG) Novi skupovi za i protiv blokada: Napeto u Čačku i Šapcu, policija razdvaja simpatizere SNS i SPS i okupljene građane…

I ove nedelje održavaju se skupovi protiv blokada u Srbiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavi da će skupovi "Građani protiv blokada" biti održani u 120 gradova i mesta u Srbiji. Istovremeno se održavaju i kontraskupovi građana Šapcu, Nišu i u Čačku koji podržavaju studente. U Kragujevcu građani organizuju skup podrške za Novicu Antića, bivšeg predsednika Vojnog sindikata. I prošle nedelje, u 95 mesta u Srbiji održani su skupovi simpatizera SNS protiv blokada, na kojima je bilo prisutno, kako je izjavio direktor
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Trobojke, baloni i pesma: Širom Srbije počela okupljanja protiv blokada, Vučić stigao u Borču (foto/video)

Trobojke, baloni i pesma: Širom Srbije počela okupljanja protiv blokada, Vučić stigao u Borču (foto/video)

Blic pre 26 minuta
Širom Srbije okupljanja građana protiv blokada

Širom Srbije okupljanja građana protiv blokada

RTV pre 11 minuta
BLOG UŽIVO Napeto na paralelnim skupovima SNS i građana u Šapcu i Čačku: Kordoni policije razdvajaju dve grupe, atmosfera…

BLOG UŽIVO Napeto na paralelnim skupovima SNS i građana u Šapcu i Čačku: Kordoni policije razdvajaju dve grupe, atmosfera teznična, došlo i do gurkanja

Nova pre 26 minuta
Okupljanja protiv blokada u više gradova

Okupljanja protiv blokada u više gradova

NIN pre 11 minuta
Gledajte uživo N1 Direktno: Skupovi protiv blokada i kontraskupovi

Gledajte uživo N1 Direktno: Skupovi protiv blokada i kontraskupovi

N1 Info pre 51 minuta
Okupljanja protiv blokada širom Srbije i večeras: Očekuje se učešće više od 130.000 građana

Okupljanja protiv blokada širom Srbije i večeras: Očekuje se učešće više od 130.000 građana

Euronews pre 51 minuta
Novi skupovi za i protiv blokada: Veliki broj autobusa u Novom Sadu (BLOG)

Novi skupovi za i protiv blokada: Veliki broj autobusa u Novom Sadu (BLOG)

Novi magazin pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSPSŠabacČačakNišNovi SadSNSPredsednik SrbijeSindikatKragujevac

Politika, najnovije vesti »

Koliko je stranim političarima mesto na protestima i zašto se buni Marko Đurić?

Koliko je stranim političarima mesto na protestima i zašto se buni Marko Đurić?

Danas pre 31 minuta
(BLOG) Novi skupovi za i protiv blokada: Napeto u Čačku i Šapcu, policija razdvaja simpatizere SNS i SPS i okupljene građane…

(BLOG) Novi skupovi za i protiv blokada: Napeto u Čačku i Šapcu, policija razdvaja simpatizere SNS i SPS i okupljene građane

N1 Info pre 26 minuta
Vučić u šetnji u Borči: Biće još mnogo pritisaka i napada na našu zemlju, ali kada smo zajedno i ujedinjeni, možemo sve da…

Vučić u šetnji u Borči: Biće još mnogo pritisaka i napada na našu zemlju, ali kada smo zajedno i ujedinjeni, možemo sve da prevaziđemo!

Blic pre 1 minut
Trobojke, baloni i pesma: Širom Srbije počela okupljanja protiv blokada, Vučić stigao u Borču (foto/video)

Trobojke, baloni i pesma: Širom Srbije počela okupljanja protiv blokada, Vučić stigao u Borču (foto/video)

Blic pre 26 minuta
Širom Srbije okupljanja građana protiv blokada

Širom Srbije okupljanja građana protiv blokada

RTV pre 11 minuta