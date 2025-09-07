(BLOG) Novi skupovi za i protiv blokada: Napeto u Čačku i Šapcu, policija razdvaja simpatizere SNS i SPS i okupljene građane…

I ove nedelje održavaju se skupovi protiv blokada u Srbiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavi da će skupovi "Građani protiv blokada" biti održani u 120 gradova i mesta u Srbiji. Istovremeno se održavaju i kontraskupovi građana Šapcu, Nišu i u Čačku koji podržavaju studente. U Kragujevcu građani organizuju skup podrške za Novicu Antića, bivšeg predsednika Vojnog sindikata. I prošle nedelje, u 95 mesta u Srbiji održani su skupovi simpatizera SNS protiv blokada, na kojima je bilo prisutno, kako je izjavio direktor