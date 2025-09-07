Širom Srbije okupljanja građana protiv blokada, Vučić najavio "vreme odgovornosti" za sve koji su kršili zakon i obećao promene unutar sistema

NOVI SAD, BEOGRAD, NIŠ... - Širom Srbije večeras su održana okupljanja građana koji se protive blokadama sa kojih je poručeno da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje i da građani žele normalan život - da se slobodno kreću, rade i uče. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić su bili na skupu u Borči, premijer Đuro Macut je bio u Leštanima, a u Zemunu učesnicima su se pridružili ministri Siniša Mali, Marko Đurić i Ivica Dačić.

