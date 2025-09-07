Širom Srbije okupljanja građana protiv blokada, Vučić najavio "vreme odgovornosti" za sve koji su kršili zakon i obećao promene unutar sistema

RTV pre 1 sat  |  Tanjug, RTV
Širom Srbije okupljanja građana protiv blokada, Vučić najavio "vreme odgovornosti" za sve koji su kršili zakon i obećao…

NOVI SAD, BEOGRAD, NIŠ... - Širom Srbije večeras su održana okupljanja građana koji se protive blokadama sa kojih je poručeno da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje i da građani žele normalan život - da se slobodno kreću, rade i uče. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić su bili na skupu u Borči, premijer Đuro Macut je bio u Leštanima, a u Zemunu učesnicima su se pridružili ministri Siniša Mali, Marko Đurić i Ivica Dačić.

Građani su se okupili u oko 120 opština i gradova, gde su organizovane i mirne šetnje, a ukazali su da su protiv blokada, jer žele da žive u zemlji koja napreduje i uputili podršku predsedniku Srbije Alaksandru Vučiću koji se večeras pridružio građanima Borče. Pored njega, u Borči su bili i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, ministar zdravlja Zlatibor Lončar i ministar pravde Nenad Vujić, dok je u Leštanama bio premijer Đuro Macut. Okupljeni su na skupovima
(VIDEO) Incident u Čačku, autobusi sa pristalicama SNS zasuti jajima

U 111 mesta: 126.000 ljudi, tvrdi MUP! Širom Srbije okupljanja protiv blokada, Vučić u Borči: "Ovde policije nema, nema potrebe" (foto/video)

BLOG Čačani blokirali autobuse naprednjacima, nisu im dali da se vrate kući: Napeto na paralelnim skupovima SNS i građana, kordoni policije razdvajali dve grupe

Čačani prvo jurili SNS-ovce po gradu, pa im blokirali autobuse (video)

Čačani sprečili odlazak autobusa sa pristalicama SNS-a

Građani Šapca simbolično “čiste” grad od korupcije

Direktor policije Vasiljević: Na skupovima protiv blokada okupilo se 126.399 ljudi, sprečeni sukobi u Čačku i Šapcu

