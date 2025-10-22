Vučić: Izbori u 2026. biće najvažniji u modernoj istoriji Srbije

Predsednik Srbije i član Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić poručio je večeras da tu stranku naredne godine, u godini punoletstva, čekaju najvažniji izbori, na kojima će se boriti za očuvanje vojne neutralnosti, samostalnosti, puta u budućnost ili povratka u prošlost.

Ne mogu da se kandidujem ponovo, ali ću vam pomoći na svaki način i pobedićemo ih ponovo. Tražim da se borite još jače nego ove godine, jer hoću da Srbija ima budućnost, rekao je Vučić na proslavi 17 godina SNS i poručio da je formirana snažna stranka, koja je opstala u vremenu kada nijedna druga nije mogla. Možda smo i pali zbog siline udaraca koje su nam zadavili oni koji vole i ne vole Srbiju, a koji su bili izmanipulisani, jer su želeli da sruše vlast i sve što