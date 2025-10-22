Vučić o 1. novembru u Novom Sadu: Tragedije se dešavaju, tražićemo pravdu za žrtve

Radio 021 pre 12 minuta  |  021.rs
Mi ćemo 1. novembra pokazati pijetet prema žrtvama u padu nadstrešnice, poštovanje u skladu sa našom tradicijom i zahtevom za odgovornost i pravdu za žrtve te užasne tragedije.

To je rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić na proslavi 17 godina Srpske napredne stranke u Zrenjaninu. "Pred nama je godišnjica tragedije u Novom Sadu, užasne tragedije. Tragedije se dešavaju, imali smo pre neki dan, nedelako od Sremske Mitrovice", rekao je Vučić. Dodao je da će neki reći da to nije isto i da je za Novi Sad odgovorna korupcija. "Ni u jednom trenutku nisu dokazali korupciju, već je to mantra koju govore, a narednih dana ću izneti dokaze kako je
