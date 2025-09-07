"Božji influenser" postao svetac - umro od akutne leukemije, provodio sate u molitvi

N1 Info pre 5 sati  |  Beta
"Božji influenser" postao svetac - umro od akutne leukemije, provodio sate u molitvi

Papa Lav XIV proglasio je danas svecem 15-godišnjeg "čarobnjaka sa kompjuterima", prvog sveca milenijalca, koji je upotrebio tehnologiju da širi katoličku veru i stekao nadimak "Božji infuelnser".

Papa je kanonzovao Karla Akutisa, koji je umro od leukemije 2006. godine, džeći misu na otvorenom na Trgu svetog Petra u prisustvu desetine hiljada ljudi, od kojih su mnogi parovi milenijalci sa malom decom. Tokom ceremonije papa je kanonizovao još jednu popularnu italijansku ličnost koja je umrla mlada Pjer Đorđa Frasatia, poznatog po pomaganju siromašnim. Vatikan je saopštio da se 36 kardinala, 270 biskupa i 212 sveštenika prijavilo da proslave misu zajedno sa
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

"Božji influenser" proglašen za sveca: Tinejdžer izllečio dete od raka pankreasa? FOTO

"Božji influenser" proglašen za sveca: Tinejdžer izllečio dete od raka pankreasa? FOTO

B92 pre 2 sata
Dečak karlo akutis postao svetac! Hiljade vernika u Vatikanu na kanonizaciji "Božijeg influensera"! Papa dao blagoslov…

Dečak karlo akutis postao svetac! Hiljade vernika u Vatikanu na kanonizaciji "Božijeg influensera"! Papa dao blagoslov! (foto/video)

Kurir pre 3 sata
Papa Lav XIV proglasio svecem tinejžera poznatog kao Božji influenser

Papa Lav XIV proglasio svecem tinejžera poznatog kao Božji influenser

NIN pre 4 sati
Papa Lav XIV proglasio svecem 15-godišnjeg italijanskog „Božjeg influensera“

Papa Lav XIV proglasio svecem 15-godišnjeg italijanskog „Božjeg influensera“

Nova pre 5 sati
Papa Lav XIV proglasio je svecem 15 - godišnjeg Italijana poznatog kao Božji influenser

Papa Lav XIV proglasio je svecem 15 - godišnjeg Italijana poznatog kao Božji influenser

Novi magazin pre 5 sati
Italijanski tinejdžer poznat kao "božji influenser" proglašen svecem

Italijanski tinejdžer poznat kao "božji influenser" proglašen svecem

Radio 021 pre 5 sati
(Video, foto) hiljade vernika u vatikanu pred kovčegom dečaka Karla Italijanski tinejdžer rođen 1991. godine postaje prvi…

(Video, foto) hiljade vernika u vatikanu pred kovčegom dečaka Karla Italijanski tinejdžer rođen 1991. godine postaje prvi svetac milenijuma mladi influenser umro od leukemije

Dnevnik pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VatikanParoviLav XIV

Svet, najnovije vesti »

Severoistočni deo Švedske delimično blokiran zbog jakih kiša

Severoistočni deo Švedske delimično blokiran zbog jakih kiša

N1 Info pre 44 minuta
Broj jedan u svetu: Prirodni resursi Rusije procenjeni na 75 hiljada milijardi dolara

Broj jedan u svetu: Prirodni resursi Rusije procenjeni na 75 hiljada milijardi dolara

Sputnik pre 4 minuta
Letonija uvela nova pravila za ljude sa srpskim pasošem: Obavezna posebna prijava za ulazak u zemlju

Letonija uvela nova pravila za ljude sa srpskim pasošem: Obavezna posebna prijava za ulazak u zemlju

Nova pre 49 minuta
Rekonstrukcija kabineta Kira Starmera: Prva muslimanka preuzima Ministarstvo unutrašnjih poslova Britanije

Rekonstrukcija kabineta Kira Starmera: Prva muslimanka preuzima Ministarstvo unutrašnjih poslova Britanije

Danas pre 49 minuta
Objavljeni novi podaci o Trampovom rejtingu: Evo kako se sada kotira predsednik Amerike

Objavljeni novi podaci o Trampovom rejtingu: Evo kako se sada kotira predsednik Amerike

Blic pre 54 minuta