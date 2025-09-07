"Božji influenser" postao svetac - umro od akutne leukemije, provodio sate u molitvi

Papa Lav XIV proglasio je danas svecem 15-godišnjeg "čarobnjaka sa kompjuterima", prvog sveca milenijalca, koji je upotrebio tehnologiju da širi katoličku veru i stekao nadimak "Božji infuelnser".

Papa je kanonzovao Karla Akutisa, koji je umro od leukemije 2006. godine, džeći misu na otvorenom na Trgu svetog Petra u prisustvu desetine hiljada ljudi, od kojih su mnogi parovi milenijalci sa malom decom. Tokom ceremonije papa je kanonizovao još jednu popularnu italijansku ličnost koja je umrla mlada Pjer Đorđa Frasatia, poznatog po pomaganju siromašnim. Vatikan je saopštio da se 36 kardinala, 270 biskupa i 212 sveštenika prijavilo da proslave misu zajedno sa