Jakšić: Stvaranjem paralelne stvarnosti Vučić toliko polarizuje Srbiju da građanski rat više nije apstraktna reč

Odlazak u Kinu predsednika Srbije Aleksandra Vučića je strateški fijasko srpske diplomatije, a koristi od tog puta ima samo on lično, ocenjuje spoljopolitički komentator Boško Jakšić. Kada je u pitanju unutrašnja politika, Jakšić navodi da Vučić stvara paralelni svet suprostavljen realnosti oštro podeljene Srbije, praveći svoje tužioce, sudije, advokate, đake, studente, nastavnike, profesore, pa čak i bajkere i veterane, te da to sve doprinosi sve većem stepenu polarizacije, toliko opasnom da, kako kaže,

Jakšić za N1 kaže da je poseta Kini, za Vučića najznačajnija u marketinškom smislu, kako bi poslao fotografije sa Si Đinpingom i Vladimirom Putinom, te da od posete koristi ima samo on lično. „On (Vučić) će se ponovno predstaviti onom delu srpske javnosti, koju je on na neki način omađijao, kao veliki lider, kao čovek koji ima komunikaciju sa predsednicima Rusije i Kine, nesumljivo važnih zemalja. Šta su rezultati toga? To je potpuno druga stvar. Mislim da je ovaj