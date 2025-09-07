FOTO: Baner "Ljubav prema porodici je najveći životni blagoslov" na Petrovaradinskoj tvrđavi

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
FOTO: Baner "Ljubav prema porodici je najveći životni blagoslov" na Petrovaradinskoj tvrđavi

Baner sa natpisom "Ljubav prema porodici je najveći životni blagoslov" osvanuo je jutros na bedemu Petrovaradinske tvrđave.

Pretpostavlja se da je baner okačila SNS, s obzirom da ta stranka danas, 7. septembra u više mesta u Srbiji organizuje skupove, za koje je ranije predsednik te stranke Miloš Vučević rekao da će biti "neki vid porodičnog okupljanja". On je to rekao s obzirom da je juče, 6. septembra u Beogradu organizovana Prajd šetnja, koja je ove godine bila solidarna sa studentskim protestima. Vučević je za Paradu ponosa rekao da je "blokaderski prajd". "To su vrednosti u koje mi
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Na Petrovaradinu osvanuo naprednjački baner: Vlast objavila spisak mesta današnjih skupova, učešće najavio i Vučić

Na Petrovaradinu osvanuo naprednjački baner: Vlast objavila spisak mesta današnjih skupova, učešće najavio i Vučić

Nova pre 16 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SNSParada ponosaMiloš Vučević

Društvo, najnovije vesti »

N1 saznaje: Komandant SAJ-a razrešen dužnosti na zahtev Vučića

N1 saznaje: Komandant SAJ-a razrešen dužnosti na zahtev Vučića

N1 Info pre 10 minuta
Na Petrovaradinu osvanuo naprednjački baner: Vlast objavila spisak mesta današnjih skupova, učešće najavio i Vučić

Na Petrovaradinu osvanuo naprednjački baner: Vlast objavila spisak mesta današnjih skupova, učešće najavio i Vučić

Nova pre 16 minuta
VREME DANAS: Sunčan i topao dan širom Srbije, oprez u planinama

VREME DANAS: Sunčan i topao dan širom Srbije, oprez u planinama

Nedeljnik pre 6 minuta
Komandant SAJ-a razrešen dužnosti na zahtev Vučića, saznaje N1

Komandant SAJ-a razrešen dužnosti na zahtev Vučića, saznaje N1

Nova pre 6 minuta
Kontroverzna studija sugeriše: Meso može štititi od raka, ali postoji važna napomena

Kontroverzna studija sugeriše: Meso može štititi od raka, ali postoji važna napomena

Danas pre 6 minuta