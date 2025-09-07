FOTO: Baner "Ljubav prema porodici je najveći životni blagoslov" na Petrovaradinskoj tvrđavi

Baner sa natpisom "Ljubav prema porodici je najveći životni blagoslov" osvanuo je jutros na bedemu Petrovaradinske tvrđave.

Pretpostavlja se da je baner okačila SNS, s obzirom da ta stranka danas, 7. septembra u više mesta u Srbiji organizuje skupove, za koje je ranije predsednik te stranke Miloš Vučević rekao da će biti "neki vid porodičnog okupljanja". On je to rekao s obzirom da je juče, 6. septembra u Beogradu organizovana Prajd šetnja, koja je ove godine bila solidarna sa studentskim protestima. Vučević je za Paradu ponosa rekao da je "blokaderski prajd". "To su vrednosti u koje mi