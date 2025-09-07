Verstapen: Veliko je zadovoljstvo pobediti u Monci

“Bio je ovo sjajan dan za nas, leteli smo i uživao sam u bolidu, mogao sam da kontrolišem tempo tokom perioda na prvim gumama (srednje tvrde).

Otišli smo u boks u pravom trenutku, a tvrde gume na kraju dozvoljavaju da se više pritisne jer su izdržljive… Fantastičan je bio ceo tim, mislim da smo bili maksimalno fokusirani i neverovatno je zadovoljstvo pobediti ovde”, rekao je Verstapen, preneo je Bi-Bi-Si (BBC). Verstapen je na stazi Monca zabeležio 66. trijumf u karijeri, ujedno prvi nakon 18. maja i slavlja na Imoli. Holanđanin, koji je četvorostruki uzastopni svetski prvak, govorio je i o startu i borbi