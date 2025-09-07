Verstapen: Veliko je zadovoljstvo pobediti u Monci

Radio sto plus pre 4 sati
Verstapen: Veliko je zadovoljstvo pobediti u Monci

“Bio je ovo sjajan dan za nas, leteli smo i uživao sam u bolidu, mogao sam da kontrolišem tempo tokom perioda na prvim gumama (srednje tvrde).

Otišli smo u boks u pravom trenutku, a tvrde gume na kraju dozvoljavaju da se više pritisne jer su izdržljive… Fantastičan je bio ceo tim, mislim da smo bili maksimalno fokusirani i neverovatno je zadovoljstvo pobediti ovde”, rekao je Verstapen, preneo je Bi-Bi-Si (BBC). Verstapen je na stazi Monca zabeležio 66. trijumf u karijeri, ujedno prvi nakon 18. maja i slavlja na Imoli. Holanđanin, koji je četvorostruki uzastopni svetski prvak, govorio je i o startu i borbi
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

F1: Maks Ferstapen pobedio u Monci

F1: Maks Ferstapen pobedio u Monci

Auto blog pre 1 sat
Moto GP: Aleks Markez pobednik trke za Veliku nagradu Katalonije

Moto GP: Aleks Markez pobednik trke za Veliku nagradu Katalonije

Auto blog pre 1 sat
Aleks Markez zasenio brata, prekinuo mu niz i sada može ponovo da sanja o tituli

Aleks Markez zasenio brata, prekinuo mu niz i sada može ponovo da sanja o tituli

Sportske.net pre 1 sat
Maks: Veliko je zadovoljstvo pobediti u Monci

Maks: Veliko je zadovoljstvo pobediti u Monci

Sportski žurnal pre 2 sata
(VIDEO) Luda proslava u boksu Aleksa Markesa

(VIDEO) Luda proslava u boksu Aleksa Markesa

Sport klub pre 1 sat
Pikeras: Bila je lutrija; Olgado: Vikend iz snova

Pikeras: Bila je lutrija; Olgado: Vikend iz snova

Sport klub pre 2 sata
Ferstapen pobedom u Monci prekinuo niz bez pobede

Ferstapen pobedom u Monci prekinuo niz bez pobede

Sportske.net pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BBC

Sport, najnovije vesti »

Aleksandar Petrović postao državljanin Brazila

Aleksandar Petrović postao državljanin Brazila

Danas pre 6 minuta
Početak finala Ju Es opena odložen zbog bezbedonosnih provera, na meč stigao i Donald Tramp koji je dočekan ovacijama i…

Početak finala Ju Es opena odložen zbog bezbedonosnih provera, na meč stigao i Donald Tramp koji je dočekan ovacijama i zvižducima

Danas pre 1 sat
Maestralni Dončić poslao Sloveniju u četvrtfinale Evropskog prvenstva

Maestralni Dončić poslao Sloveniju u četvrtfinale Evropskog prvenstva

Danas pre 2 sata
Peta titula za Draginju Vuković

Peta titula za Draginju Vuković

Danas pre 3 sata
Igor Rakočević: Tanka je linija od apsolutnog favorita koji par godina igra najbolju košarku na svetu, do ekipe koja je…

Igor Rakočević: Tanka je linija od apsolutnog favorita koji par godina igra najbolju košarku na svetu, do ekipe koja je izgubila od daleko slabijeg tima

Danas pre 4 sati