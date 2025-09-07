Vremenska prognoza 8. septembar 2025.

Pretežno vedro, a samo je u brdsko-planinskim predelima po podne moguć pljusak. Sa Mediterana stiže topliji vazduh. Jutarnja temperatura od 10 do 18 stepeni, a najviša od 29 do 32. U Beogradu pretežno sunčano I temperatura do 31 stepen.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 08.09.2025. Ponedeljak: Pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost, koja će sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima usloviti retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od 10 do 18 stepeni, a najviša od 29 do 32 stepena. Upozorenje: Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 95%. Lokalna