Vremenska prognoza 8. septembar 2025.

RTS pre 4 sati
Vremenska prognoza 8. septembar 2025.

Pretežno vedro, a samo je u brdsko-planinskim predelima po podne moguć pljusak. Sa Mediterana stiže topliji vazduh. Jutarnja temperatura od 10 do 18 stepeni, a najviša od 29 do 32. U Beogradu pretežno sunčano I temperatura do 31 stepen.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 08.09.2025. Ponedeljak: Pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost, koja će sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima usloviti retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od 10 do 18 stepeni, a najviša od 29 do 32 stepena. Upozorenje: Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 95%. Lokalna
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Nastavlja se natprosečno toplo i sunčano vreme Krajem nedelje sledi obrt! Evo kada tačno dolazi promena

Nastavlja se natprosečno toplo i sunčano vreme Krajem nedelje sledi obrt! Evo kada tačno dolazi promena

Dnevnik pre 22 minuta
Vreme u Srbiji početkom nedelje natprosečno toplo, od srede spremite kišobrane

Vreme u Srbiji početkom nedelje natprosečno toplo, od srede spremite kišobrane

Euronews pre 1 sat
Hitno se oglasio RHMZ Ovi delovi Srbije će biti prvi na udaru nevremena

Hitno se oglasio RHMZ Ovi delovi Srbije će biti prvi na udaru nevremena

Alo pre 1 sat
I do 34°C, pa preokret: Evo kada pljuskovi sa grmljavinom stižu u Srbiju, preti i nevreme

I do 34°C, pa preokret: Evo kada pljuskovi sa grmljavinom stižu u Srbiju, preti i nevreme

Telegraf pre 1 sat
Nevreme u Srbiji samo što nije počelo: Ovi delovi zemlje su prvi na udaru pljuskova sa grmljavinom

Nevreme u Srbiji samo što nije počelo: Ovi delovi zemlje su prvi na udaru pljuskova sa grmljavinom

Mondo pre 4 sati
Pripremite kišobrane: Prema najavama RHMZ u naredna dva sata stižu pljuskovi i grmljavina u ove delove Srbije

Pripremite kišobrane: Prema najavama RHMZ u naredna dva sata stižu pljuskovi i grmljavina u ove delove Srbije

Blic pre 4 sati
Natprosečno toplo, pa pljuskovi sa grmljavinom: Vremenska prognoza RHMZ za septembar

Natprosečno toplo, pa pljuskovi sa grmljavinom: Vremenska prognoza RHMZ za septembar

Mondo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

MUP: Okupljeni u Kosjeriću ometali skup „Stop blokadama“, povređena tri policajca

MUP: Okupljeni u Kosjeriću ometali skup „Stop blokadama“, povređena tri policajca

Danas pre 3 minuta
„Ko Ustav brani a, ko ga ruši?“: Održan studentski protest u Kragujevcu kao podrška Novici Antiċu (FOTO)

„Ko Ustav brani a, ko ga ruši?“: Održan studentski protest u Kragujevcu kao podrška Novici Antiċu (FOTO)

Danas pre 3 minuta
Desetoro uhapšenih na protestu u Novom Sadu braniće se sa slobode

Desetoro uhapšenih na protestu u Novom Sadu braniće se sa slobode

Danas pre 3 minuta
„Građani protiv blokada“ i kontraskupovi: Meštani Čačka sprečavali pristalice SNS da napuste grad, pa ih pustili, u Šapcu i…

„Građani protiv blokada“ i kontraskupovi: Meštani Čačka sprečavali pristalice SNS da napuste grad, pa ih pustili, u Šapcu i Nišu se naprednjaci razišli- odustali od protesta

Danas pre 3 minuta
Geneza jednog ćacija

Geneza jednog ćacija

Danas pre 1 sat