Vremeplov: Rusi potukli Napoleona u Borodinskoj bici

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
NOVI SAD - Na današnji dan 1812. godine u Borodinskoj bici, u kojoj je rusku vojsku od 117.000 ljudi predvodio feldmaršal Mihail Kutuzov, a francusku od 133.000 vojnika car Napoleon I, Francuzi su imali 50.000 mrtvih, uključujući 23 generala, a Rusi 44.000. Boj je okončan bez pobednika, ali je njegov ishod pokazao da će Napoleon teško pokoriti Rusiju. Iako je potom ušao u Moskvu, ubrzo je bio primoran da otpočne mučno povlačenje. Po završetku bitke Napoleon je navodno izjavio: "Kod Borodina Francuzi su se

Danas je nedelja, 7. septembar, 250. dan 2025. Do kraja godine ima 115 dana. 1533 - Rođena je engleska kraljica Elizabeta I, kćerka kralja Henrija VIII i njegove druge supruge Ane Bolen, koja je tokom 45 godina vladavine konsolidovala unutrašnje prilike i odlučujuće doprinela da Engleska postane prva pomorska sila sveta, pobedom nad španskom "Nepobedivom armadom" 1588. Tokom njene vladavine, 1566. osnovana je Londonska berza. Osigurala je 1587. prevlast anglikanske
B92 pre 2 sata
