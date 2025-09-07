Đilas: Vučić bezbednosne strukture pretvara u ličnu gardu

Serbian News Media pre 35 minuta
Đilas: Vučić bezbednosne strukture pretvara u ličnu gardu

Smenjeni komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Spasoje Vulević potvrdio je ono na šta Stranka slobode i pravde godinama upozorava – da je Aleksandar Vučić suspendovao Ustav i da je uzurpirao celokupnu vlast i aparat sile u Srbiji.

Veoma je važno svedočenje Vulevića da su mu i ministar Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević rekli da lično Vučić apsolutno kontroliše sve oružane formacije u zemlji. Kada se dodaju i ulični kriminalci koji čine partijsku vojsku Srpske napredne stranke, jasno je da je poludeli diktator odlučio da golom silom po svaku cenu brani vlast. Smena komandanta SAJ-a Spasoja Vulevića pokazuje i da Vučić bezbednosne strukture pretvara u ličnu gardu, čime je zadat
Dragan ĐilasAleksandar VučićIvica DačićSSPSrpska napredna strankaSAJ

