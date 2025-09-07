Vučić iz Borče: Dobro je što je smenjen komandant SAJ-a, smene tek dolaze, biće ih mnogo

Radio 021 pre 58 minuta  |  021.rs
Vučić iz Borče: Dobro je što je smenjen komandant SAJ-a, smene tek dolaze, biće ih mnogo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da iako nije bio za smenu komandanta SAJ-a Spasoja Vulevića, ipak dobro što će on uskoro biti penzionisan.

"Dovoljno je da pogledate (njihovu) reakciju i da vidite da li u njemu ima časti ili ne", rekao je on. Vučić je na skupu "Građani protiv blokada" u beogradskom naselju Borča naveo da mnogi delovi državnog aparata "nemaju dovoljno odgovornosti i ozbiljnosti da obavljaju odgovorne poslove", a da će "uvek njega da krive" za sve loše što se dešava. Vučić je kazao da ovo nije prvi put da ga krive za smenu nekog drugog policijskog funkcionera, da "vreme odgovornosti tek
Aleksandar Vučić

