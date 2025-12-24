Mladić krvnički pretučen ispred noćnog kluba u Beogradu Nepoznati napadač mu naneo stravične povrede: Potukli se zbog devojke?…

Zadobio teške telesne povrede od nepoznatog počinioca Napad se desio u subotu oko 4 časa ujutru u ulici Tošin bunar U subotu oko 4 časa ujutru, u Ulici Tošin bunar ispred jednog ugostiteljskog objekta u Beogradu, napadnut je mladić (21), nezvanično se saznaje.

Mladić je zadobio više udaraca rukama u predelu glave od za sada nepoznatog lica, nakon čega su mu konstatovane teške telesne povrede. Kako se nezvanično saznaje, povređeni je u ugostiteljskom objektu boravio sa drugom, a do incidenta je navodno došlo zbog devojaka koje su se nalazile u lokalu. Istragu povodom ovog događaja vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. ( Telegraf)