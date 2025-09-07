“Krvavi Mesec” iznad Beograda: Astronomski događaj koji je privukao pažnju

Serbian News Media pre 40 minuta
“Krvavi Mesec” iznad Beograda: Astronomski događaj koji je privukao pažnju

Beograd je večeras bio jedno od mnogih mesta širom sveta gde su građani mogli da posmatraju fascinantnu nebesku pojavu – potpuno pomračenje Meseca.

Fenomen je trajao od 19:30 do 20:52, a kako je navedeno, poslednji kontakt sa Zemljinom senkom očekuje se u 21:56, dok će sa polusenkom biti u 22:56. Uz vedro nebo, Beograđani su imali priliku da posmatraju ovaj astronomski spektakl sa terase Narodne opservatorije na Kalemegdanu, uz stručne komentare. Ova pojava, koja je večeras vidljiva iz cele Srbije, privukla je veliku pažnju ljubitelja astronomije.
