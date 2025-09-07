"Krvav" mesec na nebu iznad Srbije: Neverovatni prizori viđeni u više delova naše zemlje (Foto)

Večeras malo posle 20 časova na nebu iznad Srbije viđen je neverovatan i redak prizor kakav se viđa vrlo retko.

Reč je o "krvavom" mesecu. "Krvavi" mesec vidi se večeras samo u delovima Evrope, Azije i Afrike. Reč je o fenomenu u kom se Sunce, Mesec i Zemlja poređaju i poravnaju i tada senka koju planeta baca na svoj prirodni satelit Mesec čini da on izgleda tamnocrveno. Ova pojava je prisutna već hiljadama godina. Mesec je delimično pomračen na istoku zemlje i na društvenim mrežama osvanule su već fotografije ovog neverovatno spektakla na nebu. Delimično pomračen Mesec u