Francuz sudi meč između Srbije i Engleske

Klemen Turpan deliće pravdu na Marakani u utorak

Francuz Klemen Turpan određen je za glavnog sudiju utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo između Srbije i Engleske, saopšteno je danas na sajtu Evropske fudbalske federacije (UEFA). Turpanovi pomoćnici biće Nikols Dano i Benžamen Paž, dok je za četvrtog sudiju određena Stefani Frapar. U VAR sobi sedeće Vili Delažo i Žeremi Pinjar. Fudbaleri Srbije dočekaće u utorak od 20.45 časova selekciju Engleske na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu. Engleska je prva na