Maks vlada Italijom, posle Imole slavio i u Monci

Sportski žurnal pre 25 minuta
Maks vlada Italijom, posle Imole slavio i u Monci

Holanđanin je došao do treće pobede ove sezone, 66. u karijeri

Vozač Red bula Maks Verstapen pobednik je trke za Veliku nagradu Italije u Formuli 1. Holanđanin je na stazi u Monci došao do treće pobede ove sezone, 66. u karijeri. Pobedničko postolje istovetno kao i u Imoli, vozač Meklarena Lando Noris završio je trku na drugom mestu (po naređenju tima, koji je uprskao promenu pneumatika kod Britanca, pustio ga klupski kolega iz Australije), dok je na trećoj poziciji bio njegov timski kolega Oskar Pjastri, inače vodeći u
OskarFormula 1ItalijaAustralijaOskar Pjastri

Srbija eliminisana od Finske u osmini finala Evrobasketa 2025 uz kritike i povratak ekipe u Srbiju

Srbija eliminisana od Finske u osmini finala Evrobasketa 2025 uz kritike i povratak ekipe u Srbiju

Naslovi.ai pre 35 minuta
Srbija eliminisana u četvrtfinalu basket 3x3 i osmini finala Evrobasketa; Italija šampion sveta u odbojci; Gruzija i Poljska u…

Srbija eliminisana u četvrtfinalu basket 3x3 i osmini finala Evrobasketa; Italija šampion sveta u odbojci; Gruzija i Poljska u četvrtfinalu Evrobasketa

Naslovi.ai pre 55 minuta
Svetislav Pešić otkrio da li ostaje selektor: Prva izjava po povratku u Beograd

Svetislav Pešić otkrio da li ostaje selektor: Prva izjava po povratku u Beograd

NIN pre 35 minuta
Odbojkašice Italije osvojile Svetsko prvenstvo

Odbojkašice Italije osvojile Svetsko prvenstvo

Radio 021 pre 45 minuta
Košarkaši se vratili u Beograd posle eliminacije sa Evropskog prvenstva

Košarkaši se vratili u Beograd posle eliminacije sa Evropskog prvenstva

RTS pre 25 minuta