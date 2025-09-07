Još jedan udarac za srpski sport: Basketaši Srbije ostali bez polufinala!

Sputnik pre 8 minuta
Još jedan udarac za srpski sport: Basketaši Srbije ostali bez polufinala!

Basket 3x3 reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u polufinale Evropskog prvenstva, pošto je u četvrtfinalu u Kopenhagenu poražena od selekcije Letonije rezultatom 20:14.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bili su Marko Branković i Nemanja Barać sa po četiri postignuta poena. U selekciji Letonije istakao se Rihards Kuksiks sa osam poena, dok je Nauris Miezis postigao sedam. Basketaši Srbije su tako ostali bez medalje na Evropskom prvenstvu prvi put od 2017. godine. Srbija je od tog perioda pet puta uzastopno bila prvak Evrope, a osvojila je i jednu srebrnu medalju na prošlom prvenstvu. Letonija će u polufinalu igrati protiv
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Šarencu pozlilo posle prenosa meča Srbija – Finska u Rigi

Šarencu pozlilo posle prenosa meča Srbija – Finska u Rigi

Nedeljnik pre 48 minuta
Poznato stanje slobodana šarenca: Pozlilo mu nakon ispadanja Srbije! Navijači besni: Gudurić opet tragičar?!

Poznato stanje slobodana šarenca: Pozlilo mu nakon ispadanja Srbije! Navijači besni: Gudurić opet tragičar?!

Hot sport pre 13 minuta
Njegov izostanak boli: Pešić ga precrtao pre turnira, mnogi verovali da je to loša odluka! Navijači besni: Gudurić opet…

Njegov izostanak boli: Pešić ga precrtao pre turnira, mnogi verovali da je to loša odluka! Navijači besni: Gudurić opet tragičar?!

Hot sport pre 13 minuta
Ranije nego što smo se nadali: Poznato kada se Orlovi vraćaju kući! Navijači besni: Gudurić opet tragičar?!

Ranije nego što smo se nadali: Poznato kada se Orlovi vraćaju kući! Navijači besni: Gudurić opet tragičar?!

Hot sport pre 13 minuta
"Smešno je! Pešić priča o nekim virusima, umesto da kaže - kriv sam!" Legendarni Moka brutalno udario po selektoru: Ne bih da…

"Smešno je! Pešić priča o nekim virusima, umesto da kaže - kriv sam!" Legendarni Moka brutalno udario po selektoru: Ne bih da dolivam ulje na vatru, ali...

Kurir pre 8 minuta
Posle epskog debakla orlovi spakovali kofere! Poznato kada se košarkaši Srbije vraćaju iz Rige!

Posle epskog debakla orlovi spakovali kofere! Poznato kada se košarkaši Srbije vraćaju iz Rige!

Kurir pre 48 minuta
Snimci koji niko u Srbiji nije želeo da vidi: Košarkaši napuštaju Rigu

Snimci koji niko u Srbiji nije želeo da vidi: Košarkaši napuštaju Rigu

Nova pre 3 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropsko prvenstvoLetonijasport

Sport, najnovije vesti »

Basketaši Srbije poraženi od Letonije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Basketaši Srbije poraženi od Letonije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

RTV pre 3 minuta
Evrobasket: Bleda Srbija ide kući, Markanen i Finska servirali poraz koji će 'Orlovi' dugo pamtiti

Evrobasket: Bleda Srbija ide kući, Markanen i Finska servirali poraz koji će 'Orlovi' dugo pamtiti

BBC News pre 23 minuta
Srbija zanemela: 'Zar od Finske?!'

Srbija zanemela: 'Zar od Finske?!'

BBC News pre 18 minuta
Šarencu pozlilo posle prenosa meča Srbija – Finska u Rigi

Šarencu pozlilo posle prenosa meča Srbija – Finska u Rigi

Nedeljnik pre 48 minuta
Sjajan uspeh boksera kluba „Mancha“ iz Leskovca na Međunarodnom turniru u Prokuplju

Sjajan uspeh boksera kluba „Mancha“ iz Leskovca na Međunarodnom turniru u Prokuplju

Jugmedia pre 43 minuta